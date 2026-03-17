Contro il Cagliari De Bruyne titolare e Lobotka convocato (Sky Sport)
Ugolini: Lobotka dovrebbe alternarsi con Gilmour per mettere minuti nelle gambe. Kdb dovrebbe giocare titolare per la prima volta dopo quasi cinque mesi
Contro il Cagliari De Bruyne titolare e Lobotka convocato (Sky Sport)
Buone notizie per il Napoli: Stanislav Lobotka è ormai a un passo dal rientro e punta a essere tra i convocati per la trasferta contro il Cagliari, in programma venerdì 20 marzo alle 18:30.
Il centrocampista aveva dovuto saltare le gare interne contro Torino e Lecce a causa di un problema muscolare, ma le sue condizioni sono in netto miglioramento e il rientro appare imminente. Intanto, l’emergenza infortuni che aveva colpito la squadra sembra gradualmente rientrare, con diversi giocatori pronti a tornare a disposizione nelle prossime partite.
Ha riferito Massimo Ugolini ai microfoni di Sky Sport:
“Conte sta tornando ad avere la piena disponibilità della rosa, a Cagliari dovrebbe tornare anche Stanislav Lobotka: potrà alternarlo con Gilmour. C’è De Bruyne che probabilmente partiră dal primo minuto a Cagliari, in una partita importante per il finale di stagione, per consolidare l’obiettivo Champions League. Oggi in sala video la squadra prima di iniziare l’allenamento, si inizia a preparare la prossima trasferta, in cui avrà più opzioni a disposizione Antonio Conte”.