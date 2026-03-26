Lobotka: “Con Conte ho superato i miei limiti fisici e mentali più di quanto immaginassi”
Ha parlato al premio di calciatore slovacco dell'anno: "Pensavo di non essere in grado di fare certe cose, invece ho capito che molto dipende dalla mentalità."
Mg Verona 28/02/2026 - campionato di calcio serie A / Hellas Verona-Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport
nella foto: Stanislav Lobotka
Intervenuto a margine della serata di gala che ha visto David Hancko dell’Atletico trionfare come calciatore slovacco dell’anno, Lobotka 8è arrivato secondo) ha avuto modo di parlare del suo processo di recupero e di Antonio Conte.
Le parole di Lobotka
Sto bene, mi alleno con costanza da circa una settimana a Napoli e ho già disputato qualche minuto. Le sensazioni sono buone e posso soltanto crescere.
Antonio Conte è un tecnico straordinario, con una filosofia ben definita ed è un vincente. Con lui ho superato i miei limiti fisici e mentali più di quanto immaginassi. Pensavo di non essere in grado di fare certe cose, invece ho capito che molto dipende dalla mentalità.
Il programma è molto impegnativo e hai un solo corpo, quindi devi prendertene cura. Cerco di dormire bene, recuperare al meglio e migliorare giorno dopo giorno. L’obiettivo è dare sempre quell’uno per cento in più.
Ad Athletic: "Vogliono arrivare in finale, il talento non basta più. Prima il calcio era come la musica classica, oggi è diventato più fisico. Ero nello spogliatoio con Maldini, Kakà e Ronaldo e Ancelotti fece alzare tutti quando entrai: pensai che questo era il rispetto".
"Credeva davvero in me, ma alla fine giocavamo senza esterni offensivi. Ho imparato che esistono tante culture diverse nel calcio. Con il dito fratturato faccio fatica a giocare alla PlayStation e ad andare in bagno".