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Lobotka: “Con Conte ho superato i miei limiti fisici e mentali più di quanto immaginassi”

Ha parlato al premio di calciatore slovacco dell'anno: "Pensavo di non essere in grado di fare certe cose, invece ho capito che molto dipende dalla mentalità."

lobotka

Mg Verona 28/02/2026 - campionato di calcio serie A / Hellas Verona-Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Stanislav Lobotka

Intervenuto a margine della serata di gala che ha visto David Hancko dell’Atletico trionfare come calciatore slovacco dell’anno, Lobotka 8è arrivato secondo) ha avuto modo di parlare del suo processo di recupero e di Antonio Conte.

Le parole di Lobotka

Sto bene, mi alleno con costanza da circa una settimana a Napoli e ho già disputato qualche minuto. Le sensazioni sono buone e posso soltanto crescere.

Antonio Conte è un tecnico straordinario, con una filosofia ben definita ed è un vincente. Con lui ho superato i miei limiti fisici e mentali più di quanto immaginassi. Pensavo di non essere in grado di fare certe cose, invece ho capito che molto dipende dalla mentalità.

Il programma è molto impegnativo e hai un solo corpo, quindi devi prendertene cura. Cerco di dormire bene, recuperare al meglio e migliorare giorno dopo giorno. L’obiettivo è dare sempre quell’uno per cento in più.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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