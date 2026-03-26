Sto bene, mi alleno con costanza da circa una settimana a Napoli e ho già disputato qualche minuto. Le sensazioni sono buone e posso soltanto crescere.

Antonio Conte è un tecnico straordinario, con una filosofia ben definita ed è un vincente. Con lui ho superato i miei limiti fisici e mentali più di quanto immaginassi. Pensavo di non essere in grado di fare certe cose, invece ho capito che molto dipende dalla mentalità.

Il programma è molto impegnativo e hai un solo corpo, quindi devi prendertene cura. Cerco di dormire bene, recuperare al meglio e migliorare giorno dopo giorno. L’obiettivo è dare sempre quell’uno per cento in più.