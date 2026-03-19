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Lang, l’intervento al pollice è andato a buon fine. L’olandese minimizza su Instagram: “Cose che succedono”

Ad aggiornarci sulle sue condizioni ci ha pensato direttamente l’olandese, che con una storia su Instagram ci informa che l’intervento è andato a buon fine.

Lang

Lang, l'intervento al pollice è andato a buon fine. Fonte: profilo Instagram ufficiale

Tentando di raggiungere un pallone in profondità nel match di ieri contro il Liverpool e, provando ad appoggiarsi ai cartelloni pubblicitari, Noa Lang ha rimediato un taglio profondo al pollice, perdendo molto sangue. Ora, fortunatamente, ad aggiornarci sulle sue condizioni ci ha pensato direttamente l’olandese, che con una storia su Instagram ci informa che l’intervento è andato a buon fine.

Leggi anche: Il Galatasaray: “Lang, grave taglio al pollice, sarà operato. Osimhen si è rotto un braccio”. La famiglia Lang a Liverpool

Lang, l’intervento al pollice è andato a buon fine

Nella foto si vede l’olandese sorridente con due infermiere alle spalle e la didascalia ‘Shit happens’, ossia ‘Cose che succedono’. Nella storia Instagram, invece, ci informa che l’intervento è andato a buon fine.

 

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Un bel sospiro di sollievo dopo la preoccupazione di ieri: in bocca al lupo Noa!

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