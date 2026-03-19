Il Galatasaray: “Lang, grave taglio al pollice, sarà operato. Osimhen si è rotto un braccio”. La famiglia Lang a Liverpool

È stata una serata che al Galatasaray difficilmente dimenticheranno. Non tanto per la sconfitta subita per 4-0, quanto per quel che è accaduto in campo con Noa Lang che ha quasi subito l’amputazione del dito (pollice della mano destra) dopo esserselo tagliato su un cartellone pubblicitario (il club farà denuncia). La famiglia Lang è volata a Liverpool, a spese del club, per stare vicino a Noa che ha subito un infortunio scioccante. Osimhen si è rotto il braccio in un contrasto di gioco.

Scrive il Galatasaray in una nota ufficiale:

Il nostro giocatore Victor Osimhen, che ha subito un colpo al braccio nel primo tempo della partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool in trasferta, non ha potuto giocare nella ripresa a causa del rischio di frattura, come emerso dagli accertamenti effettuati nell’intervallo. Dopo la partita, una visita in ospedale sotto la supervisione del nostro staff medico ha confermato una frattura all’avambraccio destro, per la quale è stato applicato un gesso. Una decisione in merito a un eventuale intervento chirurgico verrà presa nei prossimi giorni, dopo ulteriori valutazioni.

Il nostro giocatore Noa Lang, infortunatosi nel secondo tempo della stessa partita, ha riportato un grave taglio al pollice destro e verrà sottoposto a un intervento chirurgico a Liverpool nelle prossime ore, con la presenza del nostro staff medico.