Lang finisce in panchina, il Galatasaray a Liverpool senza di lui

Non una buona notizia per il Napoli che spera ardentemente nel riscatto di Noa Lang da parte del Galatasaray. Questa sera il tecnico Buruk ha sorpreso con le scelte iniziali: ha preferito schierare sulla sinistra Sallai e non l’olandese del Napoli che a Istanbul sta facendo benino ma evidentemente non benissimo. Aveva già fatto panchina contro il Besiktas, non era proprio entrato in campo. Ha giocato l’ultima contro il Basaksehir e ha servito anche un assist. Ha segnato due gol, entrambi in Champions contro la Juventus. È stata la serata che lo ha fatto amare. Ovviamente non è che i calciatori si trasformino. Quelli sono, nel bene e nel male. Stasera al suo posto gioca l’ungherese Sallai. Ma la partita è lunga, l’olandese potrebbe entrare cammin facendo.

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