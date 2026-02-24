Lang può diventare il nuovo Kvara di Osimhen, per i tifosi del Galatasaray sta già diventando un idolo

I tifosi del Galatasaray sono già innamorati di Noa Lang, che contro la Juventus ha segnato una doppietta all’andata dei play-off di Champions.

Gli olandesi di Voetbalprimeur scrivono:

Una settimana fa, Lang ha segnato due gol contro la Juventus e domani si appresta ad affrontarli a Torino. È stato uno dei giocatori più importanti nella brillante vittoria per 5-2. È stato in particolare l’istigatore della rimonta del Gala. Insieme a Gabriel Sara e Osimhen, è stato tra i migliori giocatori in campo. I turchi lo hanno preso in prestito con diritto di riscatto dal Napoli; nelle prime cinque partite, ha segnato due reti e fornito un assist. Non ci si aspettava questo. Si è adattato molto rapidamente, sembra giochi qui da vent’anni. Nonostante la concorrenza di giocatori come Bariş Alper Yilmaz e Leroy Sané, Lang è riuscito a ritagliarsi il suo spazio ed è già sulla buona strada per diventare un idolo della tifoseria. Chissà, forse diventerà il nuovo Kvaratskhelia di Osimhen.