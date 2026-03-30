Lang: “A Napoli preparazione dura, senza pallone. Ma funzionava”

"Fisicamente mi sentivo benissimo. Ho parlato con Koeman prima di accettare il Galatasaray. È incredibile il nostro stadio, Koopemeiners è impazzito per il frastuono"

Lang: “A Napoli preparazione dura, senza pallone. Ma stavo benissimo”

Marca riporta delle dichiarazioni di Noa Lang che è stato convocato nella Nazionale olandese dal ct Koeman.

Lang ovviamente ha parlato anche del Napoli.

A proposito del Napoli ha detto:

“A volte semplicemente non ci si riesce ad adattare, ma è stata anche un’esperienza molto formativa al Napoli. E di certo non ho rimpianti: se un grande allenatore come Antonio Conte ti vuole, tu vai. Ero abituato alle preparazioni in Olanda. Giocavo tornei, mi allenavo al tiro, mi divertivo… Ma a Napoli, nelle prime settimane non ho nemmeno toccato palla. Eppure, mi sono reso conto che grazie a questo tipo di lavoro stavo sempre meglio. Ero in una forma tale da sentirmi pronto a entrare in campo in qualsiasi momento, anche quando ero in panchina.”

“Sì, prima di trasferirmi al Galatasaray, ne ho parlato con il commissario tecnico della nazionale, Koeman. Anche lui pensava fosse una buona idea. In definitiva, ciò che conta è giocare con continuità. Sono felice di aver trovato questa opportunità al Galatasaray.”

Noa Lang: “Onestamente, sono rimasto sorpreso anch’io dal Galatasaray (che potrebbe riscattarlo, ndr). Ne ero a conoscenza in una certa misura, ovviamente, ma quando giochi lì, non puoi credere a quello che vedi. È davvero immenso. Il club ha circa 30 milioni di tifosi.”

Noa Lang: “Il rumore nello stadio del Galatasaray è incredibile. Molti giocatori che ci vengono per la prima volta, persino quelli del Liverpool, ad esempio, finiscono con l’essere intimoriti dal frastuono. Koopmeiners è impazzito durante la partita contro la Juventus.”

“Il livello del Galatasaray è molto alto. Victor Osimhen ha solo 28 anni, Leroy Sané 29. Abbiamo davvero giocatori di altissimo livello.”