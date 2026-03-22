La Guerri Napoli domina e vince contro la Pallacanestro Varese 104-75 e tira un sospiro di sollievo dopo un periodo molto complicato e pone fine a una striscia di sei sconfitte consecutive. Varese, dopo tre vittorie di fila, non entra praticamente mai in campo e disputa un primo tempo offensivamente disastroso che incide in maniera decisiva sulla partita. Nel Napoli da segnalare l’ottimo esordio in maglia di Milton Doyle, autore di 18 punti, e la partita Rasir Bolton protagonista di una doppia-doppia da 19 punti e 10 rimbalzi. Adesso Napoli è attesa a Cremona domenica prossime alle 17.

Guerri Napoli-Pallacanestro Varese, l’analisi

Il tabellino del primo tempo è eloquente. 47-19 e 26 punti di vantaggio per la Guerri Napoli che entra in campo con una mentalità diversa rispetto a quanto fatto a Cantù e domina la partita. Dopo venti minuti invece Varese non segna nemmeno venti punti, e subisce un 16-0 di parziale tra primo e secondo quarto tirando con percentuali da record negativo: 33,33% da due (5/15) e un misero e incredibile 4,76% da tre (1/21).

Nel secondo tempo Varese prova a giocare d’orgoglio ma la Guerri mantiene e allunga fino ad un massimo di 38 punti nel quarto quarto. Difesa non pervenuta dei lombardi. Napoli raggiunge quota 100, vince 104-75 e interrompe una striscia di sei sconfitte di fila.

Come detto sopra, la prima metà di gara di Varese è decisiva: 19 punti in un tempo sono troppo pochi anche per pensare di giocarsi la partita punto a punto. Per una squadra che vive di tiro da tre, segnarne uno solo su ventuno tentativi vuol dire non cominciare nemmeno a giocare. Dall’altra parte però va dato merito a Napoli che ha messo in campo quel che non c’era stato nelle scorse partite: aggressività, concentrazione e soprattutto tanta difesa, grazie specialmente a Whaley onnipresente nella propria metà campo.

Il tabellino statistico del match

Parziali: 25-13; 22-6; 26-25; 31-31

Progressivi: 25-13; 47-19; 73-44; 104-75

Guerri Napoli: Whaley 8, Flagg 12, El-Amin 15, Faggian 3, Marshall 5, Gloria, Treier 2, Gentile, Doyle 18, Caruso 6, Toté 16, Bolton 19. Coach: Alessandro Magro.

Pallacanestro Openjobmetis Varese: Stewart Jr. 22, Alviti 5, Moore 6, Villa 2, Assui, Nkamhoua 2, Iroegbu 17, Librizzi 4, Renfro 5, Ladurner, Freeman 12, Somaini ne. Coach: Giannis Kastritis.