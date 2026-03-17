Due sarebbero gli alleati: il calendario e il ritorno dei big (compresi McTominay e Lobotka). Le fantasie tabelle comparse sui social

La Gazzetta alimenta il sogno (o l’illusione) scudetto: “il popolo di Napoli ci crede”

La Gazzetta dello Sport dedica una pagina a quello he in effetti è il tema principale a Napoli (si parla poco di guerra): la possibilità che il Napoli vinca lo scudetto. Il che significherebbe un vero e proprio collasso dell’Inter che dovrebbe cadere in una crisi esistenziale senza precedenti (o con pochissimi precedenti: l’Ajax di Farioli) nel calcio. La Gazza titola così: “Il bis Pazza Idea. Col ritorno dei big tutto è possibile”.

Scrive Vincenzo D’Angelo:

Se tre indizi fanno una prova, tre vittorie di fila riaccendono la speranza. Lecita o meno che sia, a Napoli si avverte un’aria nuova. E dopo una stagione costellata da infortuni e cadute inaspettate, il popolo azzurro è tornato a sognare. A sperare in qualcosa che avrebbe dell’incredibile, ma che – numeri alla mano – è di fatto ancora possibile. E al di là delle tabelle un po’ ottimistiche e fantasiose che girano sui social, Antonio Conte e i suoi ragazzi hanno davvero la possibilità di reinserirsi, anche clamorosamente, nella volata scudetto. Del resto, se ci crede il Milan ora avanti appena un punto, perché non dovrebbero farlo i campioni in carica, soprattutto ora che l’emergenza sta lentamente rientrando?

Il primo è il calendario, che da qui alla fine presenta solo due scontri diretti: in casa col Milan, a Pasquetta, e poi a inizio maggio a Como, dove il Napoli lo scorso anno incappò in una giornata storta e perse la sua ultima partita prima della lunga cavalcata scudetto. E delle nove gare che mancano, cinque saranno giocate al Maradona, il fortino azzurro imbattuto dall’8 dicembre 2024.

Max Allegri dice sempre che la classifica si guarda a marzo e che da lì in avanti comincia un altro campionato. E il Napoli ci arriva col vento in poppa, pronto a ritrovare i Fantastici 4. McTominay è rientrato dopo cinque partite, pure Lobotka potrebbe tornare a disposizione dalla prossima partita, di sicuro con il Milan sarà pronto.