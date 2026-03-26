A Empoli gli Azzurrini di Baldini vincono con autorità contro la Macedonia del Nord nel match valido per le qualificazioni agli Europei Under 21. Il risultato finale recita 4-0, frutto di una prestazione solida e continua pressione offensiva.

La telecronaca di Italia-Macedona del Nord

Primo tempo

La partita inizia subito con grande intensità da parte dell’Italia. Al 4’ gli Azzurrini passano in vantaggio con Ndour, bravo a finalizzare di testa un perfetto cross di Bartesaghi. La Macedonia del Nord resta compatta in difesa, ma fatica a reggere il ritmo dei padroni di casa.

Al 13’ altra occasione per l’Italia: Cherubini serve Lipani, che colpisce il palo con una conclusione in diagonale. Gli Azzurrini continuano a gestire il possesso palla e a cercare varchi nella difesa macedone. Al 18’ giallo per Lipani per un intervento irregolare, mentre al 32’ Favasuli riceve un’ammonizione per simulazione.

Nonostante il vantaggio, l’Italia non si accontenta e continua a spingere fino al termine del primo tempo. All’intervallo il punteggio è 1-0.

Secondo tempo

La ripresa si apre con la Macedonia del Nord che prova a resistere, ma l’Italia trova subito il raddoppio: al 49’ Lipani segna con un destro potente da fuori area, lasciando di stucco il portiere Ljupke.

Un minuto dopo, al 50’, Ekhator firma il terzo gol, su un assist perfetto di Dagasso. La Macedonia prova a reagire, ma gli Azzurrini controllano agevolmente il match, gestendo il vantaggio senza correre rischi.

Durante il secondo tempo si registrano diverse sostituzioni: al 58’ escono Lipani e Cherubini, entrano Venturino e Fini; al 58’ anche Durakov e Maslarov lasciano il posto a Gjorgevski e Sofijanovski; al 69’ Angelov viene sostituito da Latifi; al 74’ Koleosho lascia spazio a Cacciamani. Al 85′ Fini viene steso e viene chiamato il calcio di rigore, che concretizza subito e firma il 4-0.

L’Italia continua a cercare di ampliare il punteggio per il discorso differenza reti, ma il risultato resta invariato fino al triplice fischio.

Tabellino finale

TALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Favasuli (46′ Kayode), Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Ndour, Lipani (58′ Venturino), Dagasso; Cherubini (58′ Fini), Ekhator, Koleosho. Ct. Baldini.

MACEDONIA DEL NORD U21 (4-2-3-1): Ljupke; Arizankoski, Meliqi, Djekov, Hamza; Angelov, Maslarov (58′ Sofijanovski); Danev, Durakov (58′ Gjorgevski), Trajkov, Gashtarov. Ct. Stanic.

Marcatori: 4’ Ndour, 49’ Lipani, 50’ Ekhator, 85′ Fini.