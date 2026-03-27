Il Times: “L’Italia ha fatto capire perché non va ai Mondiali dal 2014”

"La Nazionale di Gattuso somiglia più al paese che ha saltato due edizioni che ai quattro volte campioni del mondo, e l’Irlanda del Nord non ha giocato da “piccola squadra"

Agli inglesi proprio non sembra andare giù che l’Italia abbia sbattuto fuori l’Irlanda del Nord. Dopo il Telegraph e il Guardian, ecco il Times.

Italia-Irlanda del Nord, ecco l’analisi del Times

Questa prestazione dell’Italia ha reso evidente il motivo per cui non partecipa a un Mondiale dal 2014 — e la loro prova imperfetta renderà la sconfitta ancora più difficile da digerire per l’Irlanda del Nord.

Non c’è nulla di cui vergognarsi nell’uscire di scena contro una squadra 57 posizioni più in alto nel ranking mondiale, ma l’Italia somiglia più al paese che ha perso i playoff nelle ultime due campagne mondiali che ai quattro volte campioni del mondo, e l’Irlanda del Nord non ha giocato da “piccola squadra”. “Non sono ai livelli di una volta, quindi erano frustranti,” ha detto Paddy McNair, difensore nordirlandese. “È snervante. Pensavo fossero alla nostra portata.”

Diventare la prima squadra ex campione a saltare tre Mondiali consecutivi è un pensiero impensabile per l’Italia, e il nervosismo è rimasto fino all’intervallo.

L’Italia ha poi attaccato nuovamente: il colpo di testa ad allontanare di Price è arrivato a Tonali, che ha calciato di prima da fuori area e ha segnato. L’Italia ha festeggiato con sollievo, ma era ancora piena di nervosismo.

Se Jamie Donley avesse controllato il terribile passaggio di Donnarumma, l’Irlanda del Nord si sarebbe trovata in una posizione ottima per pareggiare. Quell’istante è stato il momento più vicino a un pareggio per i nordirlandesi. Subito dopo, O’Neill ha inserito due attaccanti, e Tonali ha servito Kean, che ha controllato e concluso a rete.