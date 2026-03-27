“L’Italia resta una squadra di livello medio”, il Telegraph ci snobba

L’Italia vince, ma non convince. Gli inglesi ci tengono a sottolinearlo dopo la vittoria azzurra ai danni dell’Irlanda del Nord. Come detto, convincere servirà più tardi, ora c’è una qualificazione da raggiungere. Ecco cosa scrivono Telegraph e Guardian.

L’Italia resta una squadra media

Si legge sul Telegraph:

La squadra di Gennaro Gattuso ha superato il primo ostacolo battendo una tenace Irlanda del Nord a Bergamo e ora dovrà sconfiggere la Bosnia per evitare l’onta di mancare la qualificazione a un terzo Mondiale consecutivo.

L’ansia e la tensione sugli spalti erano evidenti prima che Sandro Tonali scagliasse in rete un potente tiro al volo dal limite dell’area, undici minuti dopo l’inizio della ripresa. Moise Kean ha poi chiuso definitivamente la partita nel finale per i quattro volte campioni del mondo.

Anche se l’Italia dovesse qualificarsi per il torneo negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, resta comunque una squadra di livello medio, che difficilmente potrà impensierire le favorite.

Paddy McNair ha invece definito la partita un’occasione persa per l’Irlanda del Nord, che non si qualifica a un Mondiale dal 1986. “È frustrante”, ha dichiarato il difensore. “Ho avuto la sensazione che fossero alla nostra portata. So che l’Italia è una grande nazione, ma al momento non è più al livello di una volta, ed è per questo che resta il rammarico.”

Si legge sul Guardian:

La settima partita di Gennaro Gattuso alla guida dell’Italia ha finalmente portato un po’ di sollievo. Con il numero otto sulle spalle, il ct cercherà di porre fine all’attesa dolorosa di un’intera nazione riportando il suo paese al Mondiale per la prima volta dal 2014.

Gattuso ha dichiarato di voler incidere al Mondiale, non solo qualificarsi. Ci sono stati lunghi tratti di questo playoff in cui le sue ambizioni sembravano assurde. Forse l’Italia ha faticato, specialmente nel primo tempo, sotto il peso delle aspettative. Tuttavia è una verità indiscutibile che servirà un notevole aumento del livello di prestazioni per poter figurare da protagonista in estate.

Come spesso accade, l’Irlanda del Nord ha chiuso con orgoglio. Potrebbe essere l’atto finale di O’Neill alla guida della squadra, con il Blackburn Rovers presumibilmente intenzionato a confermare il suo incarico a Ewood Park oltre l’estate. “L’età media di quella squadra era 22 anni, il che è incredibilmente positivo,” ha detto O’Neill. “È servito fino al 90º minuto perché l’Italia si sentisse al sicuro.”

Avanti l’Italia, verso un test più arduo e in un contesto più ostile.