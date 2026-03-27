Gattuso, le cene hanno forgiato il carattere. Serve un po’ di calcio

Condò per il Corsera. Il primo tempo dell'Italia è stato talmente brutto da autorizzare i nordirlandesi a credere nel successo. Hanno alzato il baricentro e si sono aperti gli spazi

Gattuso, le cene hanno forgiato il carattere. Ora serve un po’ di calcio

Paolo Condò sul Corriere della Sera (qui Roncone parla di martirio calcistico) analizza la vittoria dell’Italia per 2-0 sull’Irlanda del Nord. L’Italia ha superato il primo ostacolo, ora però resta la partita dentro fuori contro la Bosnia martedì in Bosnia. E, scrive Condò, servirà più calcio rispetto a quello (non) mostrato ieri sera a Bergamo. E – ancora Condò – l’Italia l’ha vinta dopo che il suo orrendo primo tempo ha dato ai nordirlandesi il coraggio di attaccare. A quel punto si sono aperti gli spazi e per la Nazionale è stato più facile. Martedì in Bosnia, potrebbe accadere lo stesso (si spera) visto che i nostri avversari giocheranno in casa davanti a un pubblico che li sosterrà dal primo all’ultimo minuto.

Scrive Condò per il Corriere della Sera:

Se vogliamo c’è stata una dinamica quasi grottesca, nella svolta a inizio secondo tempo. È arrivata nel momento in cui l’irlanda del Nord ha sentito l’impresa alla sua portata, e ha avanzato il suo baricentro di quei 10-15 metri necessari per ambire a guardare Donnarumma negli occhi. Tanto male aveva giocato l’italia nel primo tempo da convincere gli irlandesi a provare il colpaccio

siccome giocheremo la finale in trasferta, anche i nostri avversari avranno da perdere. Dovranno attaccare, dovranno scoprirsi, dovranno concedere spazi a questa squadra limitata ma non imbelle, priva ormai da anni di giocatori in grado di saltare un uomo nelle aree intasate, ma capace di sviluppare quelle manovre verticali spesso risolutive in sfide del genere. Gattuso ha lavorato bene sul versante cene, e non è un sarcasmo: nei frangenti difficili la squadra ha reagito. Ma i giorni di lavoro sul gioco che gli sono stati negati avrebbero aggiunto combinazioni a quel primo tempo vuoto. Il carattere vale tanto, ma un po’ di calcio in più è necessario.