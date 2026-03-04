Per il Times la Var a chiamata è una cag… pazzesca: “Peggiorerebbe solo le cose”

La Var a chiamata, da molti (noi compresi) considerata l’unica soluzione possibile per farla funzionare nel calcio (come già funziona in molti altri sport) per il Times è una cagata pazzesca. Secondo Martin Samuel – che è l’editorialista sportivo di punta del quotidiano inglese – “di tutte le idee avanzate per risolvere la crisi Var, questa è di gran lunga la peggiore, la meno efficace e la più sconsiderata, quindi ovviamente l’amministratore delegato della FA Mark Bullingham e i suoi collaboratori la sostengono”.

“Bullingham – scrive Samuel – gestisce un’organizzazione così priva di una strategia comprensibile che non riesce a trovare un allenatore per le sue nazionali. Pensa che una frase ad effetto sia un piano, che il Dna di una nazione, la sua stessa essenza, possa essere comprato. Quindi, naturalmente, Bullingham vuole sperimentare un sistema che non sposti di un millimetro l’ago della bilancia verso il buon senso o una soluzione”.

Secondo lui infatti, “la challenge da parte di un allenatore non risolverebbe nulla, dato che verrebbe quasi sempre riservata a una decisione relativa a un gol, e tutti i gol in Premier League e Champions League sono ora obbligatoriamente valutati dal Var”.

“Di quanti arbitri avrà bisogno una partita? Ce ne sarà un terzo, quando i primi due non saranno d’accordo con gli allenatori? E il suo voto basterà a ribaltare una maggioranza di 2-0? Dovremo avere una commissione attorno al monitor, che discuterà il verdetto? In caso contrario, qualsiasi contestazione di un’occasione da gol sarebbe uno spreco. Il Var non darà ragione all’arbitro per poi cambiare idea perché Tudor, o qualsiasi altro allenatore, si lamenta. Il calcio non può essere gestito come se fosse la politica del governo sulla guerra in Medio Oriente. Ci deve essere coerenza”.

“Il che significa che le contestazioni dell’allenatore dovrebbero essere utilizzate per questioni irrilevanti. I cartellini rossi – e, dall’estate, i secondi gialli – sono già soggetti al controllo del Var, quindi qualsiasi contestazione sarebbe uno spreco. Anche i calci d’angolo palesemente errati saranno soggetti a revisione. Quindi cosa resta? Una prima ammonizione? Rimesse laterali?”.

“A meno che, naturalmente, la contestazione dell’allenatore non intenda sostituire completamente il Var, come si sta ipotizzando. Ma come può essere giusto? Avremmo allora lo spettacolo di errori che si verificano perché una squadra ha perso una precedente chiamata, completamente soggettiva. Eppure un allenatore sarebbe sotto enorme pressione per contestare ogni gol subito dalla sua squadra, e dovrebbe essere concesso del tempo per quella chiamata”.

Negli altri sport funziona però. “Funziona nel cricket perché c’è un intervallo naturale tra ogni palla di un over. Funziona anche nella Nfl perché è un gioco a singhiozzo. Il football americano è più veloce, l’azione spesso continua. Supponiamo che un allenatore pensi che la sua squadra abbia richiesto una penalità, ma il gioco è continuato e ora si trova dall’altra parte. Può fermare quel contropiede con un clacson? Presenta il suo reclamo e poi tutti vengono informati che l’attuale svolgimento del gioco potrebbe essere nullo? È il suo piccolo segreto sussurrato nell’auricolare dell’arbitro, le informazioni memorizzate, così che ora i clienti paganti sono di nuovo all’oscuro? Per quanto tempo l’arbitro lascia che l’azione si svolga, prima di informare tutti di ciò che sa? E quanto tempo viene concesso tra la presunta infrazione e il reclamo ufficiale? Dieci secondi sembrano ragionevoli? Il tempo medio di un gol in contropiede è compreso tra gli otto e i dodici secondi. Tecnicamente, un allenatore potrebbe presentare un reclamo dopo aver visto la sua squadra subire gol. E questo, ricordate, ha lo scopo di semplificare il calcio, alleggerire il carico del Var, produrre meno interventi. È ridicolo. E un’inutile pressione aggiuntiva per l’allenatore”.

Poi Samuel va oltre: “Quanto tempo ci vorrà prima che ci sia una linea diretta con la cabina dei dirigenti, prima che gli allenatori assistenti ricevano un bonus per ogni piccolo strappo di maglia che riescono a identificare? Le chiamate possono anche diventare uno stratagemma tattico, usato per togliere slancio al gioco. Persino un nobile sportivo come Roger Federer non era contrario a questa tattica. Alcune delle sue erano così folli che facevano sembrare i suoi 20 titoli del Grande Slam ancora più grandi, per esempio. Arrotola tutto e quanto tempo ci vorrà prima che la partita diventi irriconoscibile, se non ci siamo già spinti troppo oltre?”.