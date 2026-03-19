Il Napoli subisce gol da undici partite consecutive

“Conte tradito dalla difesa, il Napoli ha subito 30 gol: allarme anche a Cagliari”, titola così Repubblica Napoli che analizza le difficoltà difensive della squadra di Antonio Conte.

Scrive Marco Azzi:

“Parlano chiaro i 30 gol subiti dai campioni d’Italia in serie A dopo 29 giornate e i 15 al passivo nelle 8 sfide del maxi girone della Champions League. L’ultimo clean sheet risale addirittura allo scorso 17 gennaio (contro il Sassuolo al Maradona) e da allora sono passate ben 11 gare, in cui si sono alternati con pochissima fortuna tra i pali Milinkovic Savic e Meret. Stanno pesando in maniera dolorosa le lunghe assenze per infortunio di due pilastri come Rrahmani e Di Lorenzo, a cui si è aggiunta da una decina di giorni quella del brasiliano Juan Jesus.

A Cagliari toccherà di nuovo a Beukema, Buongiorno e Olivera: il terzetto difensivo che è stato appena messo in grande difficoltà per metà gara dal Lecce. Questi sono i difensori a disposizione”.