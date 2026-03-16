Il Milan rischia il secondo posto, Allegri badi al Napoli (Damascelli)

Il Milan ha perso 1-0 contro la Lazio, mettendosi a -8 dall’Inter e +1 sul Napoli a nove gare dalla fine del campionato. I rossoneri rischiano di perdere il secondo posto.

Scrive Tony Damascelli su Il Giornale:

La Lazio sistema le faccende dell’Inter, la vittoria sul Milan spegne euforie di rimonta e colpi di scena in classifica, Chivu stia sereno, Allegri badi piuttosto al Napoli di Conte, patetica la scenetta del livornese con Leao, Milan a -8. Nell’Olimpico tornato una cosa seria, la squadra di Sarri ha trovato ritmo e gioco anestetizzando i rossoneri con evidenti limiti difensivi. Buone notizie dal lago, il Como è quarto. Ha vinto una partita non bellissima ma lo ha fatto sulla Roma. Il clima della capitale è carico di veleni. In due settimane Gasperini è riuscito a passare da un virtuale +7 sulla Juventus a un effettivo -2 dagli stessi bianconeri. La stessa Juventus è rinata e nelle prossime nove partite tenterà di recuperare il terreno perduto, sperando che il 12 aprile, giorno di Como-Inter, accada qualcosa di positivo per i progetti di Spalletti.