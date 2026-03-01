Il Manchester United con il vintage Carrick ha cambiato vita: ora è terzo, in piena zona Champions

Palace battuto 2 a 1: decisivi i gol di Fernandes e Sesko. Carrick sta facendo un lavorone. Il Guardian: "Ha dovuto svegliare i suoi giocatori dal torpore del primo tempo". Beh, ha funzionato

Che Carrick possa essere quello che gli anglofoni chiamano “the next big thing”, ossia la prossima grande rivelazione? Beh, quello che è certo è che il suo lavoro per rialzare le spoglie dello United, che sembravano francamente morte e inanimate, è encomiabile: non sembrava possibile eppure è riuscito a dare una parvenza di squadra a un’accozzaglia in maglia rossa. La vittoria di oggi sul Palace proietta lo United al terzo posto, superando il Villa e con tre punti di vantaggio sul quinto. Questo il punto del Guardian.

Lo United torna grande?

Scrive il Guardian:

Il Palace aveva impiegato appena quattro minuti per violare la porta di casa. Brennan Johnson ha messo un corner dalla sinistra, Leny Yoro ha perso Lacroix e quest’ultimo, di testa, ha battuto Senne Lammens sul lato destro, con il portiere belga che non è riuscito nemmeno a tuffarsi.

Nel secondo tempo, l’episodio che cambia tutto:

Undici minuti dopo la ripresa, Lacroix è stato espulso: Chris Kavanagh, dopo aver consultato il monitor a bordo campo, gli ha mostrato il cartellino rosso per aver trascinato a terra Matheus Cunha. Il contatto è iniziato prima dell’area di rigore, ma è proseguito dentro l’area stessa, quindi l’arbitro ha assegnato il rigore. Fernandes ha calciato con calma, battendo Dean Henderson alla sua sinistra.

Il Manchester United è stato molto più vivace rispetto al primo tempo, probabilmente dopo qualche parola decisa di Michael Carrick durante l’intervallo, con l’allenatore ad interim che ha dovuto svegliare i suoi giocatori dal torpore.

Il gol del sorpasso:

Un debole rinvio del Palace è caduto sui piedi di Fernandes, che ha controllato e servito un cross da destra. Sesko, mostrando più determinazione di Canvot, ha anticipato il difensore di testa, superando Henderson e firmando il suo nono gol con la maglia dello United, sette dei quali nelle ultime otto partite.