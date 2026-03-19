Il Lione di Fonseca va a casa in Europa League (un altro osannato dai giornalisti)
Portatissimo dai capiscer, perde in casa col Celta Vigo. Dopo la serie di tredici vittorie consecutive, non vince da sette partite
Il Lione di Fonseca va a casa in Europa League (un altro osannato dai giornalisti)
Paulo Fonseca è una gran brava persona e su questo non ci piove. Recentemente L’Equipe l’ha intervistato sulla guerra in Ucraina (sua moglie è ucraina). Da allenatore, però, il discorso è diverso. In Italia ha guidato Roma e Milan con risultati non proprio esaltanti (e siamo benevoli) ma è uno di quegli allenatori che piace tanto ai giornalisti italiani. Più di un mese fa, il suo Lione aveva inanellato tredici vittorie consecutive e i suoi fa hanno ripreso ad alzare la voce, soprattutto in contrapposizione ad Allegri che i capiscer detestano come null’altro al mondo.
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Il periodo d’oro del Lione sembra finito. Stasera la squadra è andata a casa in Europa League. Ha perso 0-2 in casa contro il Celta Vigo che ha conquistato i quarti di finale. Ormai sono sette le partite consecutive senza vittorie della squadra del portoghese. Non vince dal 15 febbraio giorno di Lione-Nizza 2-0.
Scrive L’Equipe:
“Sembra lontano il periodo dicembre-metà febbraio, quando l’Ol (Olympique Lione) era ingiocabile e irresistibile. Dopo la sua serie di tredici successi consecutivi, conclusa il mese scorso, il Lione ha chiuso ala settima partita senza una vittoria (tre pareggi, quattro sconfitte). È stato dominato e battuto dal Celta Vigo per 2-0, ed è stato eliminato dall’Europa League, dopo il pareggio in Spagna della settimana precedente (1-1).
A differenza dell’andata, è stato l’Olympique Lyonnais a giocare in inferiorità numerica in casa per l’espulsione di Moussa Niakhaté.
AL Lione resta solo la Ligue1 dove è a due punti dal Marsiglia terzo.