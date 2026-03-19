Il Lione di Fonseca va a casa in Europa League (un altro osannato dai giornalisti)

Paulo Fonseca è una gran brava persona e su questo non ci piove. Recentemente L’Equipe l’ha intervistato sulla guerra in Ucraina (sua moglie è ucraina). Da allenatore, però, il discorso è diverso. In Italia ha guidato Roma e Milan con risultati non proprio esaltanti (e siamo benevoli) ma è uno di quegli allenatori che piace tanto ai giornalisti italiani. Più di un mese fa, il suo Lione aveva inanellato tredici vittorie consecutive e i suoi fa hanno ripreso ad alzare la voce, soprattutto in contrapposizione ad Allegri che i capiscer detestano come null’altro al mondo.

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Il periodo d’oro del Lione sembra finito. Stasera la squadra è andata a casa in Europa League. Ha perso 0-2 in casa contro il Celta Vigo che ha conquistato i quarti di finale. Ormai sono sette le partite consecutive senza vittorie della squadra del portoghese. Non vince dal 15 febbraio giorno di Lione-Nizza 2-0.

Scrive L’Equipe:

“Sembra lontano il periodo dicembre-metà febbraio, quando l’Ol (Olympique Lione) era ingiocabile e irresistibile. Dopo la sua serie di tredici successi consecutivi, conclusa il mese scorso, il Lione ha chiuso ala settima partita senza una vittoria (tre pareggi, quattro sconfitte). È stato dominato e battuto dal Celta Vigo per 2-0, ed è stato eliminato dall’Europa League, dopo il pareggio in Spagna della settimana precedente (1-1).

A differenza dell’andata, è stato l’Olympique Lyonnais a giocare in inferiorità numerica in casa per l’espulsione di Moussa Niakhaté.

AL Lione resta solo la Ligue1 dove è a due punti dal Marsiglia terzo.