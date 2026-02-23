Fonseca: “La mia fuga dall’Ucraina sotto le bombe, trenta ore in minibus con la mia famiglia. Mai avuto così paura”

Il racconto-intervista a L'Equipe. Sua moglie è ucraina. "Con Trump la situazione è peggiorata. Sembra assurdo, a Kiev si sono quasi abituati. Hanno un'applicazione sul loro telefono, sanno quando arrivano i droni, i missili, e poi vanno ai rifugi. Provo vergogna per Infantino"

Fonseca: “La mia fuga dall’Ucraina sotto le bombe, con la famiglia trenta ore in un minibus. Mai avuto paura così”

Paulo Fonseca, allenatore del Lione, ha accettato di parlare dell’Ucraina con l’Equipe. La sua compagna, Kateryna, è ucraina. Lui ha lavorato lì tre anni alla guida dello Shakhtar Donetsk (2016-2019).

A L’Equipe concede un’intervista politica sull’Ucraina (impensabile in Italia) e racconta le trenta ore di minibus per la Moldavia, evitando le aree attaccate dall’esercito russo, che fecero (anche col figlioletto di allora tre anni) per fuggire all’indomani dello scoppio della guerra.

Racconta che erano andati in Ucraina con la moglie.

Quella notte lei disse: “Penso che la guerra sarà iniziata e dovremo andare di nuovo in esilio”. Alle 5 del mattino fummo svegliati dal suono delle bombe. La guerra era già iniziata. Portammo nostro figlio nella nostra stanza. Dovevamo andarcene. Per strada molte auto stavano già scappando. Era il panico. Prendemmo le valigie e salimmo su un minibus con tutta la famiglia. Il traffico era completamente bloccato sulla strada in direzione di Lviv. I miei amici dello Shakhtar mi chiamarono. Il presidente dello Shakhtar possiede un hotel con un bunker nel seminterrato. Andammo in albergo. Trascorremmo una notte lì con Roberto De Zerbi che all’epoca era l’allenatore del club.

Il giorno dopo, l’ambasciata portoghese mi disse che avevano trovato un mini-van se volevamo approfittarne. Era stretto, salimmo con solo i nostri vestiti, senza valigia. E abbiamo trascorso più di 30 ore sulla strada per la Moldavia. Di notte si sentivano le sirene e dovevamo fare delle deviazioni per evitare i soldati russi. Ci siamo fermati per fare rifornimento, ma non c’era quasi nulla, né benzina né cibo. Mio figlio aveva 3 anni, durante tutto il viaggio lui e suo cugino mangiavano solo biscotti. Non c’era niente da mangiare. E stavamo viaggiando con una coppia che aveva una figlia di 6 mesi. 6 mesi! È stato solo quando siamo arrivati molto vicino al confine moldavo che abbiamo sentito che non eravamo più in pericolo: in questa città, la guerra non era ancora arrivata, abbiamo potuto fermarci per un caffè e comprare cibo in un supermercato. È un sollievo che non dimenticherò mai. Siamo entrati in Moldavia e poi siamo partiti per la Romania. Non dimenticherò mai un solo momento, tra quello in cui sentii la prima bomba e l’attraversamento del confine moldavo. Non ho mai avuto più paura per la nostra vita, per la vita di mio figlio e di mia moglie”.

Della situazione di oggi, quattro anni dopo l’invasione russa, dice:

“Sono indignato. Gli attacchi contro l’Ucraina sono sempre più massicci e più mortali. Speravo che nel tempo le cose cambiassero. Ma da quando Trump è tornato al potere (nel gennaio 2025) e ha promesso una pace rapida, la situazione è peggiorata notevolmente. Ogni giorno cadono centinaia di droni, decine di missili. Gli Stati Uniti hanno indebolito la posizione dell’Ucraina e quella dell’Unione europea. E questo ha reso la vita degli ucraini ancora più difficile. Mi sento sempre più disgustato.

Qual è il tuo rapporto concreto con l’Ucraina oggi?

“Quello che tutti mi dicono è che in qualche modo c’è una vita quasi normale a Kiev. I ristoranti sono aperti, c’è molto traffico. La gente si è abituata, se possiamo dire così. Hanno un’applicazione sul loro telefono, sanno quando arrivano i droni, i missili, e poi vanno ai rifugi. Stanno cercando di vivere una vita normale. Ma non c’è normalità. Hai un figlio, lo porti a scuola la mattina e ti chiedi cosa potrà succedere a scuola. Una bomba potrebbe cadere sull’edificio e non rivedrai mai più tuo figlio. L’altro giorno, ho visto questo bambino salvato per miracolo dalle fiamme dai vigili del fuoco… Immagina come possa essere: stai andando a lavorare e in qualsiasi momento una bomba potrebbe cadere sul luogo in cui si trova la tua famiglia, e specialmente i tuoi figli. Le persone cercano di vivere una vita normale, ma credo che sia impossibile. È una vita quotidiana terribile”.

“Trump è come Infantino che pensa che la Russia debba partecipare di nuovo alle competizioni europee. Giocheremo contro la Russia a Mosca quando gli ucraini non potranno giocare sul loro territorio? Il paese che è invaso non può giocare le competizioni europee in casa e la Russia potrebbe? Per me, questo è inaccettabile. Il calcio non può risolvere tutti i problemi. Ma può aiutare a portare più giustizia al mondo. Ma il presidente Infantino sta facendo la stessa cosa del presidente Trump. Guarda agli interessi economici e dimentica le persone.

Del premio Fifa per la pace assegnato a Trump dice:

“Sai come mi sono sentito quando ho visto questo? Ho provato vergogna. È così triste, il calcio non merita questo”.