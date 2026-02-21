Fonseca: “Al Milan meritavo più tempo, mi avevano chiesto di cambiare lo stile di gioco ma in Italia non è facile”

Ad Athletic: "Abbiamo giocato alcune partite stupende. È vero, serviva più continuità, ma portare certi cambiamenti in Italia è veramente complicato".

L’ex tecnico del Milan, ora al Lione, Paulo Fonseca ha parlato in un’intervista a The Athletic del suo passato in rossonero durato solamente pochi mesi.

Le parole di Fonseca

“Abbiamo giocato alcune partite stupende. È vero, serviva più continuità, ma portare certi cambiamenti in Italia è veramente complicato. Meritavo più tempo. Mi dispiace non averne avuto. Mi avevano chiesto di cambiare lo stile di gioco ma non è facile quando la squadra è abituata a giocare in un altro modo da anni“.