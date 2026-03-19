I media turchi parlano di amputazione, il calciatore è stato operato per salvare la situazione. Il dito di Lang (il pollice della mano destra) è rimasto incastrato tra due cartelloni pubblicitari a Liverpool. Il club farà denuncia. C'era un pezzo molto appuntito

Per i media turchi, Noa Lang ha avuto il distacco del dito (e il Galatasaray ritiene la Uefa responsabile)

Noa Lang avrebbe auto il distacco del dito (il pollice della mano destra). Usiamo il condizionale perché riportiamo quel che scrive Aykiri autorevole piattaforma mediatica turca, loro parlano di amputazione. Il calciatore del Napoli – in prestito al Galatasaray – è stato però operato nella notte e (lo speriamo noi) i chirurghi potrebbero aver salvato la situazione. Il dito di Lang è rimasto incastrato tra due cartelloni pubblicitari nel corso di Liverpool-Galatasaray di Champions.

Aykiri scrive anche che

La Uefa ha avviato un’indagine sull’accaduto.

La disposizione e la spaziatura dei cartelloni pubblicitari che hanno causato la perdita di un dito da parte di Noa Lang, sono state calcolate con precisione.

Sono state effettuate delle riprese della scena.

Si è appreso che l’ufficio legale del Galatasaray presenterà una denuncia e richiederà un risarcimento danni in relazione all’accaduto.

Il fotogiornalista Ugun Senpire (che non parla di amputazione) scrive su X a corredo di una fotografia cerchiata:

La parte che ha causato l’infortunio di Noa Lang è questo pezzo pieghevole all’interno del cerchio. Prima dell’incidente, era aperto, non chiuso. È un pezzo molto appuntito. Noa si è colpito un dito contro questo pezzo appuntito mentre correva. Lo hanno chiuso immediatamente dopo l’incidente.