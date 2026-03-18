Il Chelsea spende e spande, ma poi perde 8-2 contro il Psg: i club inglesi non sembrano all’altezza dell’élite europea

Il City eliminato dal Real Madrid per la terza stagione consecutiva. Athletic: "molte big inglesi sono lontane dal loro livello migliore e stanno attraversano una fase di transizione. L’Arsenal è l’eccezione".

I club di Premier League spendono e spandano, ma ieri in Champions sono state eliminate due squadre inglesi: Chelsea e Manchester City. L’Arsenal è andato avanti, ai quarti dovrà affrontare lo Sporting Lisbona; e questa sera si decideranno le sorti di Newcastle, Tottenham e Liverpool.

The Athletic scrive:

All’Etihad Stadium, una serata iniziata con fuochi d’artificio e giochi di luce si è conclusa con il Manchester City eliminato dalla Champions League dal Real Madrid per la terza stagione consecutiva. Questa volta con un 5-1 complessivo — e se vi sembra umiliante, considerate che il Chelsea, di gran lunga il club che ha speso di più nel calcio mondiale negli ultimi quattro anni, è stato fischiato a Stamford Bridge dopo aver perso 8-2 nel doppio confronto contro il Paris Saint-Germain. Almeno l’Arsenal ce l’ha fatta, superando senza problemi il Bayer Leverkusen. Ma quante squadre inglesi lo raggiungeranno nei quarti di finale? Il Liverpool si aspetta di ribaltare lo 0-1 dell’andata in casa contro il Galatasaray; il Newcastle avrebbe meritato di più dell’1-1 casalingo contro il Barcellona la scorsa settimana, ma il ritorno di stasera al Camp Nou appare scoraggiante; il Tottenham ha una montagna da scalare dopo aver perso 5-2 contro l’Atletico Madrid all’andata.

In Premier League si è diffuso un clima di logoramento: il calcio libero e veloce degli ultimi anni è stato sostituito da uno stile più duro e aggressivo. Questo non sembrava aver causato troppi problemi nella prima fase della Champions League. Ma la fase a eliminazione diretta ha portato rapidi e brutali richiami alla realtà. Il campionato che vanta sei dei dieci club più ricchi al mondo si trova ora con molto su cui riflettere. C’è stata anche una componente di sfortuna. Il Chelsea è stato sfortunato, dopo aver chiuso sesto nella fase a gironi a 32 squadre, a incontrare il Psg agli ottavi. Il Manchester City, ottavo, poteva sperare in un avversario più abbordabile del Real Madrid. Anche il Tottenham, quarto classificato, può sentirsi penalizzato per aver pescato l’Atletico. Ma alla fine tutto si riduce a una domanda: i club sono davvero all’altezza dell’élite europea? Ciò che è sorprendente è il numero di gol subiti dalle squadre inglesi. Manchester City e Chelsea ne hanno incassati 13 complessivamente nei doppi confronti. Eppure sono tra le migliori difese della Premier League. Non è una vergogna per il Chelsea perdere contro un grande Psg, ma un 8-2 complessivo evidenzia i limiti di una strategia di mercato confusa.

La Premier League è segnata da eccessi finanziari: undici dei tredici club che hanno speso di più nel mondo sono inglesi. Eppure solo pochi sembrano davvero migliorati. Questo non significa che non sia il campionato più forte, anzi: dimostra quanto sia competitivo e ricco. Ma proprio questa intensità, unita a uno stile di gioco più fisico, rende ogni partita una battaglia. Allo stesso tempo, molte big inglesi sono lontane dal loro livello migliore e attraversano una fase di transizione. L’Arsenal è l’eccezione.