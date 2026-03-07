Hamilton attacca la Mercedes: “La potenza del motore della Mercedes? Strano, nelle prove non era emersa”

Dopo le qualifiche del Gp d’Australia, a Melbourne, il pilota della Ferrari Lewis Hamilton ha parlato del vantaggio della Mercedes solo grazie alla potenza non mostrata durante le prove.

Le parole di Hamilton

A Sky Sport F1 ha dichiarato:

“È chiaro che non hanno mostrato la potenza del loro motore in nessuna delle sessioni di prove. Si parla molto dei rapporti di compressione e loro hanno fatto un ottimo lavoro con il loro motore, come abbiamo fatto anche noi in Ferrari. Voglio capire perché ci siano due decimi o più solo grazie alla potenza. Se è una questione di compressione, voglio capire perché la Fia (Federazione internazionale dell’automobile) non abbia fatto nulla e cosa sia stato fatto per correggerla. Se non lo è, e si tratta semplicemente di pura potenza, allora dobbiamo fare un lavoro migliore“.

Più in generale, sulla qualifica in cui è arrivato settimo (Leclerc quarto), Hamilton ha spiegato:

“Non è stata la miglior qualifica, ma mi sono sentito solido per tutto il weekend. Mi sento super motivato e fino alla Q1 con la gomma media mi sentivo benissimo. Ero terzo o quarto proprio con la media. Ma quando siamo entrati in Q2 abbiamo avuto alcuni problemi con il motore e con l’erogazione dell’energia. Questo ha complicato molto le cose e dopo abbiamo faticato a tirare fuori il massimo. Se non ci fossero stati quei problemi, saremmo stati terzi o quarti. Non credo però che saremmo stati minimamente vicini alla Mercedes“.