Guardiola risponde ai fischi ed esorta a rispettare religione e diversità: “Qual è il problema?”

Pep Guardiola ha esortato i tifosi a “rispettare religione e diversità” dopo i fischi ricevuti durante una breve pausa di gioco all’Elland Road, pensata per permettere ai calciatori musulmani di interrompere il digiuno del Ramadan. Le parole sono state riportate dal Guardian.

La partita tra Manchester City e Leeds, vinta 1-0 dai Citizens, è stata interrotta al 13° minuto, subito dopo il tramonto, per dare modo ai giocatori di mangiare. Nonostante un chiaro messaggio sul maxischermo, alcuni tifosi hanno reagito con fischi.

Guardiola sostiene il Ramadan

Guardiola ha commentato:

“Viviamo in un mondo moderno, giusto? Guardate cosa succede oggi nel mondo. Rispetto per la religione e la diversità: questo è il punto. La Premier League dice che puoi concedere uno o due minuti ai giocatori che digiunano per farlo. È così, purtroppo. Abbiamo preso un po’ di vitamine perché Cherki e Aït-Nouri non avevano mangiato oggi. Nient’altro. La domanda è: possono farlo o no? Qual è il problema?”

Guardiola ha poi parlato di come Omar Marmoush, Aït-Nouri, Cherki e Abdukodir Khusanov gestiscono le difficoltà di essere musulmani e atleti professionisti:

“Seguono questa tradizione religiosa. Abbiamo bravi nutrizionisti e si adattano a ciò che serve alla squadra. Non possiamo cambiare gli orari della Premier League e loro sono abituati – non sono giovani e giocano da anni in questo periodo. Per loro non è una novità. Entrambi i Rayans, Omar e Khusa, non è la prima volta che osservano il Ramadan e sanno perfettamente come gestirlo.”

Kick it Out, la charity contro la discriminazione, ha dichiarato:

“È estremamente deludente che alcuni tifosi del Leeds United abbiano fischiato quando i giocatori del Manchester City hanno rotto il digiuno durante la prima metà della partita all’Elland Road. Il tutto è stato aggravato dal fatto che una spiegazione era mostrata sullo schermo gigante dello stadio.

Fermare il gioco per permettere ai giocatori musulmani di rompere il digiuno durante il Ramadan è un protocollo concordato da diversi anni. È un passo importante e visibile per rendere il calcio accogliente per i giocatori e le comunità musulmane. Ma, come dimostra la reazione di stasera, il calcio ha ancora molta strada da fare in termini di educazione e accettazione.”