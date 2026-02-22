Guardiola ha consigliato ai suoi di bere daiquiri e caipirinha e di non pensare all’Arsenal

Il Manchester City ha battuto il Newcastle (straordinaria parata di Donnarumma per impedire il 2-2 ndr) e ora è a soli 2 punti dalla vetta. Quindi dall’Arsenal, che oggi gioca in trasferta contro un Tottenham devastato e in clamorosa lotta per la retrocessione, con Tudor al comando. L’ex Juventus sta provando a dare una svolta a una stagione storicamente deficitaria per gli Spurs, non dissimile inspiegabilmente da quella dell’anno scorso pur tenendo conto del blasone del club e delle sue possibilità. Guardiola invece gongola, si gode il suo secondo posto e – quanto al Guardian – avrebbe anche consigliato ai suoi calciatori di non prendersi troppo sul serio in questo weekend…

Guardiola è di nuovo a due punti dalla vetta e il 18 aprile c’è City-Arsenal (Guardian)

Si legge così sul quotidiano britannico:

“Pep Guardiola ha detto ai suoi giocatori di “bere un sacco di caipirinha e daiquiri” per gestire la pressione della corsa al titolo dopo che il Manchester City ha battuto il Newcastle per 2-1 , portandosi a due punti dall’Arsenal. […] Poiché l’Arsenal giocherà in casa del City il 18 aprile, il titolo è nelle mani di entrambe le squadre. Il City affronterà il Leeds sabato, tornando ad allenarsi mercoledì prima della partita. Dato che gran parte della squadra di Guardiola non ha mai vinto la Premier League sotto la sua guida, è stato chiesto all’allenatore quanto si sentisse sicuro del loro coraggio mentale nell’affrontare la pressione.

“Dico ai giocatori: ‘Ragazzi, quello che dobbiamo fare è bere un sacco di caipirinha e daiquiri in questi tre giorni di riposo! Godetevi la vita. E poi, fate tre sessioni di allenamento come si deve e andate a Leeds. Il 70% dei giocatori non si è mai trovato in una situazione simile, e io non gioco. Quindi dobbiamo viverla, sanno che ogni partita sarà così. Soprattutto in casa, con cinque partite casalinghe rimaste. Oggi c’era il pubblico migliore dell’anno, è stato incredibile con la nostra gente”

Mentre la sconfitta mette fine alle tre vittorie consecutive del Newcastle, Howe è determinato a non perdere lo slancio. “Le ultime tre partite hanno rappresentato una grande svolta, sia in termini fisici che qualitativi. Penso che stiamo andando nella giusta direzione, quindi spero che nel lungo termine andrà tutto bene”, ha detto. Guardiola ha reso omaggio all’ex giocatore del City James Milner, la cui 654esima presenza in Premier League nella vittoria del Brighton sul Brentford ha battuto il record di Gareth Barry nella competizione. “James Milner oggi ha raggiunto un traguardo incredibile diventando il giocatore con il maggior numero di presenze”, ha dichiarato”.