Finita 2-1 grazia ai gol di Nico Paz, Enzo Fernandez e Ethmane. Alla fine la maglia del numero 10 sarebbe andata al giocatore più esperto della Mauritania.

Al termine dell’amichevole tra Argentina e Mauritania, vinta 2-1 dai campioni del mondo in carica, si è verificato un curioso e quasi surreale episodio che ha rapidamente fatto il giro del web.

La partita si è accesa già nel primo tempo grazie alle reti di Enzo Fernández, al 17’, e di Nico Paz, autore di una splendida punizione al 32’ che ha firmato il suo primo gol con la maglia albiceleste. Nel secondo tempo spazio anche per il rientro in campo di Lionel Messi, accolto dall’ovazione del pubblico.

Quand les joueurs de la Mauritanie 🇲🇷 se distribuent, à la fin du match, les maillots argentins. 😁😭pic.twitter.com/CXAxXXWGio — Actu Foot (@ActuFoot_) March 28, 2026

Il match si è chiuso poi con il gol della Mauritania al 94’ firmato da Lefort Ethmane, ma il finale sportivo ha lasciato subito spazio a un episodio diventato virale.

Coda fuori dallo spogliatoio per la maglia di Messi

Dopo il fischio finale, infatti, i giocatori della Mauritania si sono messi in fila fuori dallo spogliatoio argentino con un unico obiettivo: ottenere la maglia di Messi. Le immagini, circolate sui social, mostrano una lunga attesa ordinata ma carica di entusiasmo, con tutti i calciatori intenti a sperare in un ricordo del fuoriclasse argentino.

Per evitare confusione in campo, la selezione albiceleste si era già rifugiata negli spogliatoi, ma la situazione si è comunque trasformata in una vera e propria “caccia alla maglia”. In molti hanno cercato di assicurarsi un cimelio legato a Messi, tra foto, autografi e scambi di divise.

𝗤𝗨𝗔𝗡𝗗 𝗠𝗘𝗦𝗦𝗜 🇦🇷 𝗗𝗢𝗜𝗧 𝗘̂𝗧𝗥𝗘 𝗘𝗦𝗖𝗢𝗥𝗧𝗘́ 𝗔̀ 𝗟𝗔 𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗙𝗔𝗖𝗘 𝗔̀ 𝗟𝗔 𝗠𝗔𝗨𝗥𝗜𝗧𝗔𝗡𝗜𝗘 🇲🇷. 😭 Tout le monde veut la photo. 😁 🎥 @TyCSports pic.twitter.com/MRmfV01HD0 — Actu Foot (@ActuFoot_) March 28, 2026

Alla fine la maglia del numero 10 sarebbe andata al giocatore più esperto della Mauritania, mentre gli altri compagni hanno comunque ricevuto le divise dell’Argentina, chiudendo la serata con un ricordo speciale nonostante la “coda” fuori dallo spogliatoio.