Gattuso: “Provai a portare Tonali al Napoli, poi il Milan fu più bravo”

In conferenza post-partita: "Sandro è un calciatore completo: io sapevo fare una sola cosa, mentre lui è capace di fare molto di più."

Forse l’unico calciatore, insieme a Donnarumma, che possa essere considerato di livello superiore. Non a caso entrambi giocano in Premier League. Sandro Tonali è stato ancora una volta decisivo per le sorti dell’Italia, grazie allo splendido gol al volo che ha sbloccato il match contro l’Irlanda del Nord. Gattuso, in conferenza post-partita, ha svelato un retroscena su un suo possibile approdo al Napoli.

Le parole di Gattuso su Tonali

Che tipo di rapporto ha con Tonali? Le ha mai mostrato la tazza con la sua immagine?

“Se l’avesse portata a Coverciano mi sarei allarmato… Conosco bene la vicenda: quando passò al Milan mi telefonò per chiedermi se potesse indossare la mia numero 8, una richiesta che mi colpì. All’epoca ero al Napoli e tentai di portarlo con me, ma il Milan fu più bravo. Nel corso degli anni il nostro legame è continuato, c’è sempre stata grande stima reciproca. Sandro è un calciatore completo: io sapevo fare una sola cosa, mentre lui è capace di fare molto di più.”