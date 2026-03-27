La Rai mostra Dimarco che esulta alla vittoria della Bosnia, i bosniaci non la prendono bene

Ci sono scene che non andrebbero mostrate, come dice Adani in diretta. Perché sono scene che comprensibilmente caricano gli avversari e che in genere finiscono male. Sarebbe ancor più importante, per chi vive di sport, non essere protagonista di certe scene. Gli avversari è sempre meglio rispettarli tutti. Questa Nazionale non può consentirsi di esultare per nessun avversario. Può perdere contro chiunque ma ahinoi non può vincere contro chiunque.

La scena è questa: La Rai mostra Dimarco (ci sono anche Pio Esposito e Meret) che guarda i rigori tra Galles e Bosnia. Evidentemente tifa Bosnia perché li considera più alla portata (è tutto da dimostrare in realtà). Fatto sta che Dimarco esulta alla vittoria della Nazionale balcanica e l’immagine sta facendo il giro del web. Un’immagine di arroganza da parte del calciatore interista, peraltro basata sul nulla.

L’account Bosnian Football scrive:

Guardate che mancanza di rispetto e che arroganza da parte dell’Italia. Stanno già festeggiando dopo che abbiamo vinto ai rigori. Ne terremo conto a Zenica!

Look at this disrespect and arrogance by Italy. They were already celebrating after we won penalties. We will take this to account in Zenica!pic.twitter.com/P8DCNvpb39 — Bosnian Football (@BosniaNTBall) March 27, 2026

Martedì sera allo stadio Zenica l’Italia troverà un clima a dir poco complesso e per questa Nazionale ogni partita è un ostacolo proibitivo. La vittoria contro la modesta Irlanda del Nord non deve illudere.