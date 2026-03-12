Home » Il Campo » Nazionale

Gattuso ha le idee chiare per le convocazioni degli spareggi

Per il Napoli convocherà Buongiorno, Spianzzola, Meret e Politano, out Vergara a causa dell'infortunio

Gattuso Nazionale Italia Sinner italia

Dc Roma 19/06/2025 - presentazione Commissario Tecnico Nazionale di Calcio / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Rino Gattuso

Il ct della Nazionale, Gennaro Gattuso ha le idee piuttosto chiare per quanto riguarda le convocazioni per gli spareggi mondiali. Non ci sarà dunque Antonio Vergara, che si è dovuto fermare a causa di una fascite plantare. Confermati invece Meret, Politano, Buongiorno e Spinazzola del Napoli

Convocati Italia: le scelte di Gattuso

Ecco i probabili convocati del Ct Gennaro Gattuso per gli spareggi validi per la qualificazione al Mondiale secondo il Corriere dello Sport:

I PROBABILI CONVOCATI

PORTIERI: Donnarumma (City), Carnesecchi (Atalanta), Vicario (Tottenham), Meret (Napoli). 

DIFENSORI: Bastoni (Inter), Mancini (Roma), Calafiori (Arsenal), Gatti (Juventus), Buongiorno (Napoli), Scalvini (Atalanta), Coppola (Paris FC). ESTERNI: Dimarco (Inter), Spinazzola (Napoli), Zaccagni (Lazio), Politano (Napoli), Palestra (Cagliari), Cambiaso (Juventus).

CENTROCAMPISTI: Barella (Inter), Locatelli (Juventus), Tonali (Newcastle), Cristante (Roma), Frattesi (Inter), Pisilli (Roma).

ATTACCANTI: Kean (Fiorentina), Retegui (Al Qadsiah), Pio Esposito (Inter), Scamacca (Atalanta), Raspadori (Atalanta)

Correlate