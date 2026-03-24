Il bizzarro paragone di Di Natale: “Pio Esposito? Per i movimenti che fa, un po’ mi ricorda Van Basten”
Alla Gazzetta: "Al primo anno in Serie A non era facile mostrare subito queste qualità, diventare titolare nell’Inter ed essere convocato dalla Nazionale".
Totò Di Natale, storico bomber dell’Udinese, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport soffermandosi a parlare sia dell’Udinese sia di Pio Esposito. Piuttosto – vogliamo dire bizzarri?- i complimenti rivolti a un calciatore, certamente in rampa di lancio, ma indubbiamente ancora da sgrezzare.
L’elogio di Di Natale a Pio Esposito
Di Natale, l’Italia ha trovato un altro bomber napoletano? La “tradizione” è rispettata?
“Pio è bravo e sono felice per la stagione che sta vivendo. Al primo anno in Serie A non era facile mostrare subito queste qualità, diventare titolare nell’Inter ed essere convocato dalla Nazionale”.
Qual è il segreto di Napoli, culla dei bomber azzurri?
“Non ci sono segreti. A Napoli il calcio è vissuto con passione, ma poi ci sono le qualità dei singoli e Pio ne ha davvero di eccezionali. L’ho conosciuto a La Spezia quando lo scorso anno sono andato a trovare l’ad Andrea Gazzoli e sia lui sia il fratello Salvatore giocavano lì. Oltre che un bravissimo attaccante, vi posso assicurare che Pio è anche un ragazzo con la testa sulle spalle e i piedi per terra. Già allora si vedeva che era destinato a indossare la maglia di una grande”.
Secondo lei assomiglia a Toni?
“Rispetto a Luca secondo me è diverso. Per i movimenti che fa, e lo dico con grande rispetto, un po’ mi ricorda Van Basten”.
Vuol mandare un in bocca al lupo anche a Gattuso?
“Siamo stati compagni in Nazionale e lo stimo come uomo e come allenatore. È la persona giusta per riportarci al Mondiale, una manifestazione alla quale l’Italia non può mancare”.