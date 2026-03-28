Di Lorenzo non andrà in Bosnia a sostenere la Nazionale

L'agente Giuffredi: "Ha fatto un grande sacrificio per essere giovedì a Bergamo, è partito il pomeriggio dopo le terapie e la mattina dopo alle 6 è tornato a Napoli. Oggi non è nelle condizioni di saltare giorni di terapia".

Giovanni Di Lorenzo aspettava il via libera dal Napoli per poter partire per la Bosnia e sostenere i suoi compagni di Nazionale, impegnati per la finale play-off dei Mondiali 2026.

Il capitano del Napoli, però, rimarrà a Castel Volturno. La conferma è arrivata dal suo agente.

Le parole dell’agente di Di Lorenzo

Ha dichiarato Mario Giuffredi, a Stile Tv:

“Non credo che andrà in Bosnia, perché è sottoposto a terapie per l’infortunio. Ha fatto un grande sacrificio per essere giovedì a Bergamo, è partito il pomeriggio dopo le terapie e la mattina dopo alle 6 è tornato a Napoli. Oggi non è nelle condizioni di saltare giorni di terapia perché si avvicina il recupero. Sul rientro, la mia speranza è che l’ultima settimana di aprile possa essere quella giusta per rivederlo in campo“.