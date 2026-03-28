Di Lorenzo attende l’ok dal Napoli per volare in Bosnia
Vicario ha già avuto il via libera dal Tottenham per poter viaggiare con i compagni di Nazionale e sostenerli per la finale play-off.
I giocatori infortunati della Nazionale italiana hanno chiesto di andare a sostenere i loro compagni a Zenica, in Bosnia, per la finale play-off dei Mondiali 2026. Tra questi, c’è anche Giovanni Di Lorenzo.
Il capitano del Napoli, a causa dell’infortunio rimediato in campionato, non è potuto essere parte integrante del gruppo convocato dal ct Gattuso.
Tuttomercatoweb scrive:
Guglielmo Vicario, che lunedì scorso si è operato di una piccola ernia, ha deciso sin da subito – d’accordo con il Tottenham – di rimanere nel gruppo di Gennaro Gattuso. Vicario viaggerà con i compagni alla volta di Zenica. Da capire se con lui potrà esserci anche Giovanni Di Lorenzo: il capitano del Napoli attende il via libera della sua società. Se lo avrà, anche lui farà parte dell’avventura bosniaca della Nazionale.