Home » Approfondimenti » Media e social

Di Lorenzo attende l’ok dal Napoli per volare in Bosnia

Vicario ha già avuto il via libera dal Tottenham per poter viaggiare con i compagni di Nazionale e sostenerli per la finale play-off.

Napoli Classifica Champions League Napoli Di Lorenzo

Ni Napoli 14/01/2026 - campionato di calcio serie A / Napoli-Parma / foto Nicola Ianuale/iImage Sport nella foto: Giovanni Di Lorenzo

I giocatori infortunati della Nazionale italiana hanno chiesto di andare a sostenere i loro compagni a Zenica, in Bosnia, per la finale play-off dei Mondiali 2026. Tra questi, c’è anche Giovanni Di Lorenzo.

Il capitano del Napoli, a causa dell’infortunio rimediato in campionato, non è potuto essere parte integrante del gruppo convocato dal ct Gattuso.

Tuttomercatoweb scrive:

Guglielmo Vicario, che lunedì scorso si è operato di una piccola ernia, ha deciso sin da subito – d’accordo con il Tottenham – di rimanere nel gruppo di Gennaro Gattuso. Vicario viaggerà con i compagni alla volta di Zenica. Da capire se con lui potrà esserci anche Giovanni Di Lorenzo: il capitano del Napoli attende il via libera della sua società. Se lo avrà, anche lui farà parte dell’avventura bosniaca della Nazionale.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

ilnapolista.it © Riproduzione riservata
Banner promozionale
Banner promozionale
Correlate