Il difensore del Napoli e il portiere del Tottenham, assenti dalla lista dei convocati a causa dei rispettivi infortuni, hanno ricevuto l’ok dai rispettivi club per poter viaggiare ed unirsi al gruppo in vista di un match così importante. Nessuna novità dunque in merito alle loro condizioni: saranno ancora out per diverso tempo. Il terzino azzurro, in particolar modo, si rivedrà in campo solo dalla seconda metà di aprile.

Bosnia Italia: le parole di Gattuso su Di Lorenzo e gli altri infortunati

In conferenza stampa il CT Gennaro Gattuso ha parlato dell’importanza del gruppo. Non sono mancati gli elogi appunto per Di Lorenzo, che allo stesso modo di Vicario ha deciso di unirsi alla spedizione in Bosnia seppur infortunato con il solo scopo di sostenere la squadra. Queste le sue parole: “Siamo un gruppo unito, vedo questi ragazzi dal primo giorno. All’inizio abbiamo preso gol assurdi, eravamo fragili, facevamo fatica a tenere il campo. Con Israele, alla prima difficoltà, abbiamo rischiato di buttare una partita finita. Questo è un aspetto e siamo migliorati. Oggi è venuto Di Lorenzo che si sta curando da un doppio infortunio, una fascite plantare e un problema al ginocchio. Tantissimi altri giocatori erano presenti a Bergamo: Zaccagni doveva fare la risonanza oggi e ha priorità il club giustamente. È fondamentale vedere questo attaccamento”.

Il capitano del Napoli ha mostrato sostegno totale al gruppo azzurro nonostante il suo infortunio ed è comunque insieme ai compagni di Nazionale per dare il suo supporto nello spogliatoio in vista di Bosnia Erzegovina-Italia, finale dei play-off Mondiali in programma domani martedì 31 marzo alle ore 20:45, in trasferta a Zenica.

Solo ieri il suo agente, Mario Giuffredi, aveva detto il contrario: “Non credo che andrà in Bosnia, perché è sottoposto a terapie per l’infortunio. Ha fatto un grande sacrificio per essere giovedì a Bergamo, è partito il pomeriggio dopo le terapie e la mattina dopo alle 6 è tornato a Napoli. Oggi non è nelle condizioni di saltare giorni di terapia perché si avvicina il recupero. Sul rientro, la mia speranza è che l’ultima settimana di aprile possa essere quella giusta per rivederlo in campo“.

Questa, intanto, la formazione del Ct Gennaro Gattuso che dovrebbe partire dal primo minuto in Bosnia-Italia: