Di Lorenzo si opera al piede sinistro (in attesa che recuperi l’infortunio al ginocchio)

Comunicato del Napoli: “di comune accordo con il club, si sottoporrà nelle prossime ore a intervento chirurgico al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa”

Napoli Di Lorenzo

Mg Udine 14/12/2025 - campionato di calcio serie A / Udinese-Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Jurgen Ekkelenkamp-Nicolo' Bertola-Giovanni Di Lorenzo

Giovanni Di Lorenzo “approfitta” della distorsione di secondo grado al ginocchio e in attesa della guarigione si sottopone a un intervento chirurgico per risolvere un problema che ha al piede.

Il Napoli lo comunica ufficialmente:

In considerazione dei tempi necessari per il completo recupero dall’infortunio al ginocchio sinistro, Giovanni Di Lorenzo, di comune accordo con il club, si sottoporrà nelle prossime ore a intervento chirurgico al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa. 

