Di Lorenzo si opera al piede sinistro (in attesa che recuperi l’infortunio al ginocchio)
Comunicato del Napoli: “di comune accordo con il club, si sottoporrà nelle prossime ore a intervento chirurgico al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa”
Giovanni Di Lorenzo “approfitta” della distorsione di secondo grado al ginocchio e in attesa della guarigione si sottopone a un intervento chirurgico per risolvere un problema che ha al piede.
Il Napoli lo comunica ufficialmente:
In considerazione dei tempi necessari per il completo recupero dall’infortunio al ginocchio sinistro, Giovanni Di Lorenzo, di comune accordo con il club, si sottoporrà nelle prossime ore a intervento chirurgico al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa.