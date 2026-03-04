De Siervo su Vergara: “È uno dei talenti della Serie A. È stato bravo a convincere un vincente come Conte”

Perché la Lega Serie A indice i premi in lingua? Perché? Perché? Vergara ha vinto il premio Rising Star Of The Month di febbraio. L'ad della Lega Serie A: "Vergara ha una personalità fuori dal comune"

Perché la Lega Serie A indice i premi in lingua inglese? Perché? Perché? Il premio Rising Star Of The Month (ossia la promessa del mese, l’astro nascente del mese) di febbraio è stato assegnato al calciatore del Napoli Antonio Vergara. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli–Torino, in programma venerdì 6 marzo 2026 alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Luigi De Siervo – CEO Lega Calcio Serie A, ha commenta il premio a Vergara:

“Il lavoro duro, l’attesa densa di aspettative, l’emozione dell’esordio, le prime gioie e poi la consacrazione: tutto questo è stata la sintesi della stagione, fino a questo momento, di Antonio Vergara. Per un ragazzo cresciuto a Frattamaggiore scendere in campo con la maglia del Napoli e sotto la guida di Antonio Conte è un sogno che si avvera. Vergara è stato bravissimo a farsi trovare pronto e convincere un tecnico vincente e un pubblico esigente come quello napoletano con prestazioni di crescente qualità e una personalità fuori dal comune, che lo hanno reso uno dei talenti emergenti del nostro campionato ovvero una Rising Star della Serie A Enilive”