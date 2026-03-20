De Laurentiis, pur di non cedere Lobotka alla Juventus, preferisce che vada a scadenza nel 2027

Stanislav Lobotka è finito nel mirino della Juventus, ma il patron azzurro non ha la minima intenzione di rinforzare una rivale. L’esclusiva di Tmw.

Loro scrivono che De Laurentiis non ha alcuna intenzione di cedere lo slovacco alla Juventus. Preferisce mandarlo a scadenza. Il che è plausibile. Poi, magari il Napoli riuscirà a chiudere un ulteriore rinnovo col regista.

Lobotka, niente Juve

Riporta Tmw:

Un centrocampista con geometrie che sappia mantenere il pallone nei momenti di difficoltà, gestendolo e senza aumentare i giri del motore. Anche per questo può finire nel mirino della Juve nella prossima estate, quando avrà solo un anno di contratto.

L’idea di Aurelio De Laurentiis è però diversa. Lo slovacco ha ancora un anno di contratto e lo cede solamente a un club estero. Anche perché attualmente non varrebbe molto – tra i 15 e i 20 milioni di euro – e un suo eventuale sostituto costerebbe comunque di più. Quindi Lobotka, con ogni probabilità, andrà a scadenza nel 2027.

Nelle pieghe del contratto, in più, c’è un’opzione per il rinnovo unilaterale del contratto, con aumento dell’ingaggio, fino al 2028.

Di fatto sono 24 mesi di un Lobotka blindato e che probabilmente non si muoverà da Napoli. Ed è complicato – seppur non impossibile – pensare che lo stesso calciatore cerchi un braccio di ferro.