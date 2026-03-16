De Laurentiis ha già individuato l’identikit del prossimo allenatore del Napoli se Conte dovesse andare via

Conte ha ampiamente proclamato la sua volontà di proseguire sulla panchina del Napoli, precisando però che non esiste un volere univoco. Tutto dipenderà dall’incontro in programma, presumibilmente per maggio, tra il tecnico e il presidente De Laurentiis. Il feeling c’è, come abbiamo scritto oggi, ma non è solo questione di feeling, bisognerà fare i conti con i bilanci.

Proprio per questo, scrive oggi SportMediaset, che il club azzurro, mentre sta lavorando per programmare il futuro insieme all’allenatore, ha già individuato l’identikit di un eventuale sostituto qualora a fine stagione dovesse venire meno la sintonia.

L’identikit dell’allenatore del Napoli

L’idea della società è quella di proseguire con il tecnico fino al terzo anno di contratto, ma il precedente legato all’addio di Spalletti dopo lo scudetto ha spinto la dirigenza a cautelarsi. “L’identikit del nuovo allenatore è già stato individuato: dovrà essere italiano, relativamente giovane e con una chiara idea di gioco propositiva. Preferibilmente con esperienza in Serie A, ma non necessariamente, purché in linea con la filosofia del club”.