Conte viaggia verso la 50esima vittoria col Napoli

Il Napoli di Antonio Conte pronto a scrivere altri record. Il tecnico è vicino a raggiungere la 50esima vittoria col club, da quando è arrivato nell’estate 2024.

Scrive il Corriere dello Sport:

Il successo contro il Lecce, il diciottesimo in questo campionato, ha moltiplicato i numeri di Antonio Conte in Serie A. 600 punti in Serie A, soltanto l’undicesimo allenatore a riuscirci nell’era dei tre punti: 270 panchine; 180 vittorie; una media di 2.22 punti, la più alta in assoluto nella storia del campionato italiano. E ancora: con 25 partite di fila, il suo Napoli sta vivendo la striscia aperta di imbattibilità casalinga più lunga dei cinque top campionati d’Europa; e sabato, con la quattordicesima partita consecutiva senza sconfitte al Maradona in un solo campionato, ha eguagliato il primato scritto dal Napoli di Sarri nella stagione 2015-2016.

Con il Napoli, nel frattempo, Conte viaggia verso la cinquantesima vittoria in tutte le competizioni: 47 finora entro il 90’, 42 in campionato e 49 compresi i due turni di Coppa Italia superati ai rigori contro il Modena e il Cagliari. Dieci i titoli in bacheca, un palmares che lo accredita tra i tecnici più vincenti dell’era moderna. Ma Conte ha lasciato segni tangibili anche in Premier. Per la precisione: dal 2016-2017, ovvero dalla prima delle due stagioni da manager del Chelsea, nessun allenatore ha vinto tante partite quanto lui alla guida dei Blues. E ancora, per quel che riguarda gli ultimi dieci allenatori del Tottenham, è il secondo in classifica per la percentuale di vittorie con il 57.14%, 32 su 56.