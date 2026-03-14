Napoli-Lecce 0-1, azzurri senza mordente mentre i salentini gestiscano a dieci minuti dal termine del primo tempo (LIVE)

Il Napoli torna in campo per il match di Serie A contro il Lecce, valevole per la ventinovesima giornata di campionato. Start della partita alle ore 18 di oggi al Maradona. Conte ritrova Anguissa titolare per la prima volta da Novembre, sarà lui ad affiancare Gilmour in mediana. Elmas invece avanza e supporta insieme ad Alisson il solito Hojlund, causa l’infortunio di Vergara. Nel terzetto difensivo si rivede anche Olivera dopo tempo, davanti a Meret confermato dopo Verona. In panchina sempre presenti De Bruyne e Lukaku pronti a far rifiatare gli altri e a caccia di minuti preziosi in vista del mondiale in arrivo. Il Lecce dal canto suo, arriva in un ottimo momento di forma con tre vittorie nelle ultime cinque, che sono valse l’uscita dalla zona retrocessione dopo tempo. Azzurri a caccia di tre punti che possono permettere di allungare nella corsa alla prossima Champions League nell’attesa delle partite degli avversari, e anche per accorciare visto il mezzo passo falso dell’Inter contro l’Atalanta di Palladino. Le speranze in testa chiaramente sono appese ad un lumicino ma nulla è precluso considerando le diverse giornate che mancano alla chiusura del campionato.

34′ Napoli fin ora impalpabile, ci sarà bisogno di qualche mossa per smuovere lo stato della partita

30′ Spinazzola ben trovato in area, perde l’attimo e il suo tocco viene chiuso in rimessa dal fondo

27′ Lecce ancora pericoloso in avanti e altro angolo conquistato

24′ Inizia anche a scaldarsi McTominay a bordo campo, Conte non è contento in panca

19′ Hojlund imbeccato in profondità, grande protezione del pallone e Siebert lo atterra prendendo un giallo pericoloso

17′ Prima vera occasione per il Napoli, ripartenza veloce e cross di Allison per Gilmour al centro dell’area ma lo scozzese tira piano e viene anche deviat0

16′ Altra doppia occasione per il Lecce prima Banda con il tiro deviato in angolo e poi Tiago Gabriel del corner, Meret nella seconda occasione con un’uscita molto rivedibile

13′ Hojlund inizia a farsi vedere, protezione del pallone e prova a far salire i suoi ma la manovra è molto lenta in questi primi quindici minuti

10′ Serie di corner per gli azzurri, prime prove di scardinamento del muro salentino

7′ Napoli che con difficoltà prova ad imbastire una reazione, Lecce ben messo in campo fin ora

3′ Incredibile vantaggio del Lecce al Maradona! Siebert salta tutto solo in area su calcio d’angolo dalla destra. Salentini partiti con grande energie e già protagonisti di un paio di situazioni pericolose

1′ Inizia il match!

Le formazioni ufficiali di Napoli e Lecce

NAPOLI (3-4-3): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Hojlund, Alisson Santos. All. Conte.

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Banda. All. Di Francesco.