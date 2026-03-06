Conte: “Tre difensori centrali di piede sinistro? Gioca chi sta nella migliore condizione”. Resta fuori Beukema

A Dazn: "De Bruyne e Anguissa è la prima settimana che lavorano con noi, non so quanti minuti hanno. Se li ho portati in panchina, è perché sono a disposizione"

Antonio Conte parla a Dazn pochi minuti prima di Napoli-Torino.

C’è attesa per De Bruyne e Anguissa che stasera vanno in panchina.

“È la prima settimana che lavorano con noi, fare valutazioni su quanto potranno giocare diventa difficile anche perché nelle settimane precedenti abbiamo disputato amichevoli per cercare anche l’inserimento dei nuovi come Lukaku. In questa settimana non è stato possibile e ci sarebbe servito giocare un’amichevole. Se li ho portati in panchina vuol dire che sono a disposizione, vediamo come andrà la partita se ne avremo bisogno e quanto ne avremo bisogno”.

È una partita complicata, loro (il Torino) sono tornati alle due punte.

Conte: “Per noi sono tutte partite importanti, in queste undici partite ci giocheremo il futuro, che tipo di competizione europea andremo a giocare, stasera è importante così come il Lecce e il Cagliari. Dobbiamo affrontare partita dopo partita come stiamo facendo e poi tirare le somme alla fine”.

Tre difensori centrali di piede sinistro

Conte: “Mah guarda, sono scelte tecniche che vengono fatte, vedo chi sta nella migliore condizione, non è la prima volta che succede. Sono scelte tecniche”. È rimasto fuori Beukema.