Conte “stregato” da Butez, il portiere del Como ha conquistato il tecnico coi piedi

In casa Napoli si apre già il capitolo mercato, con particolare attenzione alla porta. Nonostante Conte possa contare sull’affidabilità dei titolarissimi Alex Meret e Vanja Milinković-Savić, non è escluso che la società decida di inserire un terzo portiere (Butez appunto), capace di contendere il ruolo da titolare.

Stando a quanto riferisce Tuttomercatoweb:

“Il tecnico salentino, che se dovesse restare avrà tanta voce in capitolo su eventuali acquisti e cessioni, sarebbe rimasto stregato dall’estremo difensore del Como, Jean Butez. Nonostante il francese vada per i 31 anni, è riuscito a rubare la scena in Serie A per la sua spiccata qualità con la palla tra i piedi, una dote molto apprezzata da Conte.

Oltre al portiere, l’allenatore vorrebbe puntellare la difesa, sia con chi in rosa c’è già, sia con quelli che potrebbero arrivare. Nel primo caso, Conte si sarebbe mosso in prima persona per il rinnovo di contratto di un pretoriano come Juan Jesus, in scadenza il prossimo giugno. Nel secondo caso, il mercato potrebbe portarlo nel suo Salento, dove piace e non poco il difensore centrale portoghese del Lecce, Tiago Gabriel.”