Conte schiera il tridente di Manchester: a Cagliari con De Bruyne e McTominay alle spalle di Hojlund

Il Corsport. E in mediana giocherebbero Lobotka e Gilmour, con Elmas e Anguissa in panchina. Il sacrificato sarebbe Alisson Santos

Conte schiera il tridente di Manchester: a Cagliari giocano De Bruyne, McTominay e forse anche Lobotka

Il Corriere dello Sport scrive:

Il Napoli dei tre biondi venuti da Manchester s’è affacciato ieri pomeriggio a Cagliari.

Si gioca oggi alle 18.30. Conte ha deciso che è arrivata l’ora dei big e vorrebbe schierare dal primo minuto sia De Bruyne sia McTominay alle spalle di Hojlund. Il tridente di Manchester. Col sacrificio di Alisson Santos che fin qui ha fatto benissimo e garantito superiorità numerica con le sue accelerazioni.

Conte vuole provarci perché il Napoli sta recuperando l’artiglieria pesante. Anguissa non sta ancora benissimo e quindi lui andrebbe in panchina, vicino a Elmas.

A centrocampo giocherebbero Lobotka e Gilmour.

Ricorda il Corsport, con Fabio Mandarini, che

la riunione dei Fab Four andrà nuovamente in scena dopo un’attesa lunga più di cinque mesi: l’ultima volta che Conte li ha avuti tutti a disposizione risale al 5 ottobre 2025, contro il Genoa al Maradona.