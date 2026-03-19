Gazzetta: a Cagliari titolari. Il Napoli, con Scott e Kevin, cambia pelle. E indossa, con un’altra personalità, il vestito dei campioni.

De Bruyne e McTominay, Conte mette il Napoli nelle loro mani

La Gazzetta scrive che domani a Cagliari (ore 18.30) il Napoli schiererà dal primo minuto sia De Bruyne sia McTominay proprio i due che a inizio campionato fecero discutere perché non si riusciva a trovare la coabitazione. Adesso, invece, c’è entusiasmo per il loro ritorno dal primo minuto.

Domani ritroveranno una maglia da titolare sia Scott McTominay sia Kevin De Bruyne, i due assi che hanno ribaltato il Lecce sabato scorso. Subentrando a inizio ripresa, dopo un primo tempo in cui il Napoli era stato spettatore non pagante. (…) Il Napoli, con Scott e Kevin, cambia pelle. E indossa, con un’altra personalità, il vestito dei campioni.

Scott fa tutto: qualità e quantità, recupera palla e affonda, dribbla, strappa, si inserisce, ma è anche il primo a difendere in avanti, a riaggredire con quella forza fisica fuori dal comune. Nella mediana a due, poi, ha mostrato anche abilità e disinvoltura in impostazione, cosa che non si era mai vista nel suo primo anno in Italia.

Diverso, invece, è il lavoro che garantisce De Bruyne alla manovra di Conte. Kevin vede corridoi dove altri trovano solo barriere. Ribalta il fronte, verticalizza, rende tutto clamorosamente semplice. Con uno o due tocchi, De Bruyne riesce ad aprire le difese più chiuse è a dare un altro spessore al palleggio del Napoli. Contro il Lecce, ha giocato di astuzia, facendosi trovare sempre libero tra le linee, pronto a puntare e a inventare dalla trequarti.