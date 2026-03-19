Cagliari-Napoli, Lobotka tra i convocati. Milinkovic-Savic in vantaggio su Meret
In mezzo al campo, con De Bruyne e McTominay, ci sarà sicuramente Gilmour; difesa confermata, con Beukema, Buongiorno e Olivera; e davanti non si scappa, gioca Hojlund
Cagliari-Napoli (domani alle 18:30) potrebbe segnare il ritorno dal primo minuto di Scott McTominay e Kevin De Bruyne. I due campioni andrebbero a completare la mediana insieme a Billy Gilmour. Ecco le possibili scelte di Conte. Il punto di Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta.
Cagliari-Napoli, le possibili scelte di Conte
Si legge sulla Gazzetta:
“La formazione, in genere, si annusa proprio alla vigilia, nell’ultima rifinitura, quella nella quale Conte riceve le risposte che attende. Lobotka sta meglio, dovrebbe rientrare tra i convocati, ma si vedrà oggi. In mezzo al campo, con De Bruyne e McTominay, ci sarà sicuramente Gilmour; difesa confermata, con Beukema, Buongiorno e Olivera; e davanti non si scappa, gioca Hojlund. Resta il ballottaggio in porta, Milinkovic-Savic è in vantaggio.”
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Conte vuole certezze prima di sciogliere gli ultimi dubbi, soprattutto sulle condizioni di Lobotka, pedina fondamentale negli equilibri della squadra. La rifinitura di oggi sarà decisiva per capire se lo slovacco potrà tornare subito a disposizione o se servirà ancora prudenza.