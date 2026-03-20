Cagliari-Napoli 0-1, basta il gol di McTominay dopo due minuti per il ritorno al secondo posto. Rileggi la partita.

Il Napoli vince contro il Cagliari alla Unipol Domus Arena e lo fa per uno a zero grazie al gol di McTominay ad inizio partita. Azzurri che proseguono il filotto di vittorie e superano il Milan al secondo posto in attesa delle altre partite

Il Napoli affronta il Cagliari per la trentesima giornata di Serie A, primo match di giornata alle ore 18:30 della giornata odierna. Per la sfida contro i sardi Conte si affida dal primo minuto ai ritorni di McTominay, De Bruyne e Lobotka. I primi due impiegati dietro Hojlund, posizioni precedentemente occupate da Alisson ed Elmas, che questa volta si siedono in panchina. In mezzo al campo, a sorpresa ci sarà il doppio play, con il ritorno di Lobotka vicino a Gilmour. Sulle face confermato Politano, dopo aver ritrovato la rete tanto attesa, mentre sulla sinistra ci sarà Gutierrez dall’inizio e non Spinazzola. Pisacane dall’altro lato si affida alla coppia offensiva composta da Esposito e l’ex Folorunsho, Caprile confermato tra i pali, altro ex della contesa. Azzurri in cerca di tre punti che potrebbero avvicinare alla qualificazione alla prossima Champions League e potrebbero portare un virtuale meno sei dalla capolista e tenere le speranze accese seppur, con un lumicino molto piccolo. Milan che sarà in scena domani contro il Torino a San Siro, mentre l’Inter andrà al Franchi dove troverà una Fiorentina galvanizzata dalla qualificazione ai quarti di Conference League, potrebbe essere uno sliding-doors di questo campionato.

95′ Finisce così! Vince il Napoli 0-1 contro il Cagliari!

93′ Spinazzola provvidenziale nell’area piccola! Palla lunga che passa, Sulemana mette al centro dove si fiondava Mendy ma il numero trentasette chiude alla grande!

92′ Angolo conquistato dal Cagliari, Mariani vuole vederci chiaro su tutti i contatti in area

90′ Cinque minuti di recupero

88′ Cagliari che sta dando il tutto per tutto, ma il Napoli si chiude bene a riccio

84′ Dentro anche Juan Jesus al posto di Olivera, anche ammonito

81′ Napoli che gestisce il pallone con possessi molto lunghi, ma deve fare molta attenzione poiché il risultato è ancora in bilico

77′ Doppio cambio per Conte, dentro Anguissa e Spinazzola per Gilmour e Politano esausti e sempre più fuori dal gioco

74′ Cagliari arrembante, entrato Mendy tra le fila degli uomini di Pisacane, subito a generare scompiglio nella difesa del Napoli

69′ Fase molto confusa per gli azzurri, ammonizione anche per Olivera che ha falciato Palestra, era scappato l’esterno del Cagliari

66′ Occasione per il Cagliari! Sugli sviluppi di un calcio d’angolo arriva a calciare da dentro l’area Esposito, il suo tiro da posizione angolata è alto sopra la traversa

64′ Chiarimenti tra Alisson e Politano, sulle posizioni da avere in campo anche perché il brasiliano è più largo rispetto a quanto era McTominay in quella posizione

59′ Napoli che attacca a pieno organico, Cagliari chiuso dietro per ripartire in velocità

55′ Primo cambio per gli azzurri, dentro Alisson al posto di Lobotka senza i novanta dopo l’infortunio e anche ammonito. McTominay si abbassa sulla linea di centrocampo

52′ Doppia occasione importante per il Napoli! Prima conclusione di De Bruyne dal limite rasoterra e parata bassa di Caprile! Sulla respinta si fionda Politano rimettendo in mezzo ma Caprile anticipa sia Hojlund che McTominay

49′ Napoli partito molto forte per quanto riguarda il livello di pressing

46′ Nessun cambio per le due squadre ad inizio secondo tempo

Inizia il secondo tempo

47′ Fine primo tempo e azzurri avanti con McTominay

45′ Due minuti di recupero alla Unipol Domus Arena

43′ Altro calcio d’angolo per il Napoli, in chiusura di parziale

40′ Cinque al termine del primo tempo, gioco fermo che Palestra si è fermato a terra e si tocca il ginocchio

36′ Cross di Ze pedro dalla destra, traiettoria strana quasi in porta e Milinkovic interviene con i pugni, anche se non in maniera impeccabile

33′ Azione molto lunga e confusa degli azzurri, poi arriva il tiro alla fine di Hojlund, conclusione che finisce alle stelle

28′ Altra imbucata di De Bruyne per Hojlund, chiude all’ultimo Mina proprio davanti a Caprile

23′ Molti errori a centrocampo del Napoli, già diversi passaggi sbagliati e Conte si sta spazientendo dalla panchina

19′ Che occasione per il Cagliari! Olivera si fa soffiare il pallone da Esposito sulla sinistra, l’attaccante entra in area e calcia diagonale. Palla fuori di poco dalla porta difesa da Milinkovic!

15′ Altro corner, con poi un tiro da fuori di Politano e conseguente parata a terra di ottimo Caprile

14′ Altro angolo per i partenopei che appena si affidano ai piedi magici di De Bruyne, la difesa avversaria rischia la frittata

10′ Cagliari che inizia ad aver gestione più fluida del pallone dopo i primi minuti di grande apprensione

6′ Azzurri partiti molto forte e con gran voglia, Pisacane predica calma per i suoi, non vuole rischiare di andare in svantaggio di più reti in poco

2′ Napoli in vantaggio dopo due minuti! Schema da calcio d’angolo, palla al centro di Politano. Prima svirgola Buongiorno, palla che rimane in area e colpisce anche il palo, poi McTominay si avventa come un falco e la spinge dentro

1′ Inizia il match!

Le formazioni ufficiali di Cagliari e Napoli

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena, Rodriguez; Adopo, Gaetano, Sulemana; Palestra, Folorunsho, Esposito. All. Pisacane

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Lobotka, Gutierrez; De Bruyne, McTominay; Højlund. All. Conte