Conflitto in Medio Oriente, la Finalissima Argentina-Spagna in Qatar è a rischio

In Qatar sono stati sospesi tutti i tornei in programma. Saranno la Uefa e la Conmebol ad avere l'ultima decisione sulla possibilità di rinvio del match.

Il conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti avrà ripercussioni anche nel calcio. E’ infatti a rischio la Finalissima tra Spagna e Argentina, programmata per il 27 marzo.

Come riportato dal Corriere dello Sport:

A rischio è la Finalissima tra la Spagna campione d’Europa e l’Argentina vincitrice della Copa America. I raid missilistici nella Penisola Arabica hanno colpito anche il Qatar. Così, la Qfa (Qatar Football Association) ha deciso di sospendere tutti i tornei in programma. E proprio in quel Paese è in programma, il 27 marzo, la sfida tra la Spagna di Yamal e l’Argentina di Messi presso lo stadio Lusail di Doha. Saranno la Uefa e la Conmebol ad avere l’ultima decisione circa la possibilità di rinvio dell’evento.