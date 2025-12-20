Spagna e Argentina nella terza edizione della Finalissima del 2026: sarà Messi contro Yamal

Si legge sul sito della Federazione spagnola: "sarà la prima volta che la Nazionale spagnola si batterà per questo titolo". L'ultima edizione si è svolta nel 2022 e ha visto l'Italia perdere per 3 a 0 proprio contro l'Argentina

È tutto deciso per la Finalissima 2026. Uefa e Conmebol hanno annunciato luogo e data della sfida che metterà di fronte Spagna e Argentina, campioni in carica di Europa e Sudamerica. Sarà Messi contro Yamal.

Finalissima 2026, sarà Spagna-Argentina: i dettagli

Si legge sul sito della Federazione spagnola:

Uefa e Conmebol hanno ufficializzato il luogo e la data della celebrazione della Finalissima 2026, che vedrà la Spagna contro l’Argentina, nazionali campioni in carica rispettivamente d’Europa e America. La partita si terrà allo stadio Lusail di Doha (Qatar) il 27 marzo alle 19:00 (ora peninsulare).

Sarà la prima volta che la Nazionale spagnola si batterà per questo titolo, di cui sono state disputate tre edizioni. Le prime nel 1985 e 1993 con il nome di Artemio Franchi Cup e vinte da Francia e Argentina. Nel 2022, la competizione è ripresa con la partita tra Argentina e Italia a Londra, con la vittoria della squadra albiceleste, che detiene due dei tre titoli.