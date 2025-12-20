Spagna e Argentina nella terza edizione della Finalissima del 2026: sarà Messi contro Yamal
Si legge sul sito della Federazione spagnola: "sarà la prima volta che la Nazionale spagnola si batterà per questo titolo". L'ultima edizione si è svolta nel 2022 e ha visto l'Italia perdere per 3 a 0 proprio contro l'Argentina
È tutto deciso per la Finalissima 2026. Uefa e Conmebol hanno annunciato luogo e data della sfida che metterà di fronte Spagna e Argentina, campioni in carica di Europa e Sudamerica. Sarà Messi contro Yamal.
Finalissima 2026, sarà Spagna-Argentina: i dettagli
Si legge sul sito della Federazione spagnola:
Uefa e Conmebol hanno ufficializzato il luogo e la data della celebrazione della Finalissima 2026, che vedrà la Spagna contro l’Argentina, nazionali campioni in carica rispettivamente d’Europa e America. La partita si terrà allo stadio Lusail di Doha (Qatar) il 27 marzo alle 19:00 (ora peninsulare).
Sarà la prima volta che la Nazionale spagnola si batterà per questo titolo, di cui sono state disputate tre edizioni. Le prime nel 1985 e 1993 con il nome di Artemio Franchi Cup e vinte da Francia e Argentina. Nel 2022, la competizione è ripresa con la partita tra Argentina e Italia a Londra, con la vittoria della squadra albiceleste, che detiene due dei tre titoli.
La Spagna affronterà la squadra di Lionel Scaloni non solo come campione europea in carica, ma anche attualmente al primo posto nella classifica Fifa davanti alla squadra sudamericana. L’ultimo duello ufficiale tra le due squadre risale a marzo 2018, quando si affrontarono in un’amichevole a Madrid con una vittoria per 6-1 per la Spagna.
Le due squadre si sono affrontate 14 volte con un record pari: sei vittorie per ciascuna e due pareggi