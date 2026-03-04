Con l’infortunio di Lobotka, il Napoli giocherà contro il Torino senza nessuno dei titolari del centrocampo (Repubblica)

L’infortunio di Lobotka, che ieri si è fermato per sovraccarico muscolare mette seriamente in difficoltà il Repubblica Napoli mette seriamente in difficoltà il Napoli di Conte che ha già fatto i conti tutta la stagione con gli infortunati. Come scrive l’edizione odierna di

“Ogni settimana c’è un problema nuovo e quello che si è presentato ieri con lo stop di Lobotka è senza precedenti, visto che il Napoli per la prima volta rischia di non schierare tra i titolari nessuno dei suoi big del centrocampo. Nella formazione iniziale contro il Torino mancheranno infatti le quattro stelle che all’inizio della stagione erano state celebrate come i “Fab Four”: Anguissa, De Bruyne, McTominay e il regista slovacco, l’ultimo ad alzare bandiera”.

Una situazione tutt’altro che comoda per il Napoli

“Il Napoli dei Fab Four si è visto per l’ultima volta lo scorso 25 ottobre, quando gli azzurri travolsero l’Inter al Maradona proprio con i gol di De Bruyne, McTominay e Anguissa. I rimpianti per quello che poteva essere e invece non è stato sono dunque più che leciti, al di là della resilienza straordinaria della squadra di Conte”.

Ma Repubblica ricorda che c’è la possibilità di rivedere tra i convocati contro il Torino sia di Anguissa che di Kevin De Bruyne: