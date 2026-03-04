Home » Approfondimenti » Media e social

Con l’infortunio di Lobotka, il Napoli giocherà contro il Torino senza nessuno dei titolari del centrocampo (Repubblica)

L'assenza del regista slovacco si somma a quelle di Anguissa, De Bruyne, McTominay. Il Napoli ha giocato col centrocampo al completo l'ultima volta il 25 ottobre contro l'Inter.

Lobotka infortunio di Lobotka

Db Milano 28/09/2025 - campionato di calcio serie A / Milan-Napoli / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Stanislav Lobotka

L’infortunio di Lobotka, che ieri si è fermato per sovraccarico muscolare mette seriamente in difficoltà il Napoli di Conte che ha già fatto i conti tutta la stagione con gli infortunati. Come scrive l’edizione odierna di Repubblica Napoli
“Ogni settimana c’è un problema nuovo e quello che si è presentato ieri con lo stop di Lobotka è senza precedenti, visto che il Napoli per la prima volta rischia di non schierare tra i titolari nessuno dei suoi big del centrocampo. Nella formazione iniziale contro il Torino mancheranno infatti le quattro stelle che all’inizio della stagione erano state celebrate come i “Fab Four”: Anguissa, De Bruyne, McTominay e il regista slovacco, l’ultimo ad alzare bandiera”.
Una situazione tutt’altro che comoda per il Napoli
“Il Napoli dei Fab Four si è visto per l’ultima volta lo scorso 25 ottobre, quando gli azzurri travolsero l’Inter al Maradona proprio con i gol di De Bruyne, McTominay e Anguissa. I rimpianti per quello che poteva essere e invece non è stato sono dunque più che leciti, al di là  della resilienza straordinaria della squadra di Conte”.
Ma Repubblica ricorda che c’è la possibilità di rivedere tra i convocati contro il Torino sia di Anguissa che di Kevin De Bruyne:

“Dopodomani sera potrebbero per la prima volta ritornare tra i convocati Frank Anguissa – indisponibile dal 9 novembre – e Kevin De Bruyne, appena rientrato in gruppo dopo 130 giorni trascorsi in convalescenza”.

 

 

Correlate