Conte pensa che con 3-4 ritocchi questo Napoli possa tornare a vincere lo Scudetto

Schira su Tuttosport: "Saranno innesti mirati, al netto del fatto che questa rosa, senza i 39 infortuni stagionali, sarebbe potuta essere già super competitiva così com’è."

Una rosa, quella del Napoli 2025/26, mai potuta ammirare al completo e al massimo delle sue enormi potenzialità. Lo sa la dirigenza e, soprattutto, lo sa Conte. Proprio in virtù di questa forza, in estate non servirà fare fuoco e fiamme sul mercato: ci vorranno acquisti mirati, precisi e volti a puntellare la rosa in modo da competere subito per il Tricolore. Ne parla Schira su Tuttosport.

Napoli, basterà poco per competere di nuovo

Su Tuttosport:

“Nella testa del condottiero salentino questa squadra con 3-4 ritocchi di spessore può davvero tornare a rivincere il campionato e puntare a vivere una campagna europea in Champions League non più da mera comparsa, bensì da possibile outsider. Innesti opportuni e forse necessari per alzare ulteriormente l’asticella, al netto del fatto che questa rosa senza i 39 infortuni stagionali sarebbe potuta essere già super competitiva così com’è”