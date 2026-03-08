Chi si qualificherà in Champions? Conte deve fare attenzione anche all’imbucato Como (Ziliani)

Tutti dicevano che avrebbe sorpreso, ma nessuno immaginava così tanto. Fabregas non è solo "giochista", è un ottimo allenatore "giochista-risultatista".

Il Como in Champions League? Questa la domanda che si pone oggi Paolo Ziliani, giornalista del Fatto Quotidiano su Substack. Ecco cosa scrive:

“A 10 giornate dalla fine i denigratori di Fabregas scoprono che lo snobbato allenatore ‘giochista’ è diventato il miglior ‘giochista-risultatista’ del campionato La vittoria di ieri a Cagliari ha issato momentaneamente il Como al 4° posto ex aequo con la Roma (che gioca oggi a Marassi contro il Genoa) e a +1 sulla Juventus: continuare a far finta che i ragazzi di Fabregas siano solo degli imbucati alla festa non è più possibile.

Anche perchè domenica il calendario propone Como-Roma: e come si dice in questi casi, potrebbe succedere di tutto Detto che la 28^ giornata di Serie A passerà agli archivi solo domani con la disputa del posticipo Lazio-Sassuolo, la notizia al fixing di oggi domenica 8 marzo è che il Como – che due anni fa, è bene ricordarlo, era in Serie B – è 4° in classifica a pari merito con la Roma; o se preferite, che la Juventus è 6^ in classifica a un punto dal Como oltre che dalla Roma (che però gioca oggi in casa del Genoa e vincendo andrebbe a + 3 sul Como e a + 4 sulla Juventus)”.

Attenzione al Como

Il Napoli non è chiamato in causa dal giornalista, ma meglio stare attenti. Conclude scrivendo:

“E d’accordo che dire Como, nel variopinto mondo dell’informazione sportiva made in Italy, continua a voler dire poco; d’accordo che associare la parola Como alla parola Champions League è sufficiente a provocare in 9 addetti ai lavori su 10 effetti indesiderati come stati di malessere imprecisati; e tuttavia visto che al termine del campionato mancano adesso non 30, non 20 ma solo 10 giornate, il che significa che i giochi si stanno compiendo, forse sarebbe il caso che l’intellighenzia pallonara cominciasse a prendere in considerazione quell’eventualità considerata lunare di cui scrivo dal mese di settembre”.